Gavin Williamson exhorte tous les élèves et leurs familles à passer des tests Covid

T

e secrétaire britannique à l’Éducation a exhorté les étudiants et leurs familles à passer un test de coronavirus avant le retour en classe la semaine prochaine, après la pause de mi-session.

Le gouvernement a salué les « efforts herculéens » des étudiants et du personnel après que plus de 50 millions de tests rapides ont été effectués dans les écoles et les collèges de toute l’Angleterre depuis janvier.

Une “énorme proportion” des derniers cas concerne des enfants, a écrit le collègue du Cabinet de Gavin Williamson, Matt Hancock, dans le Sunday Telegraph, et un programme de tests majeur est en place depuis mars pour aider à identifier et à isoler les cas asymptomatiques et à garantir que les écoles restent ouvertes.

Les élèves sont encouragés à mettre en place des routines de tests bihebdomadaires, ce qui, selon le gouvernement, a été « critique » pour atteindre le nombre jalon de tests.

LIRE LA SUITE

M. Williamson a déclaré : « Il y a un an, il était inimaginable de suggérer qu’un programme de tests de cette ampleur et de cet impact pourrait être livré à la vitesse que nous avons vue.

«Je suis extrêmement reconnaissant aux familles, aux étudiants et à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l’éducation pour leur rôle dans la réalisation de cet objectif.

« Les tests asymptomatiques aident à briser les chaînes de transmission en retirant de la circulation les personnes infectieuses mais qui ne le savent pas.

« Alors que le semestre touche à sa fin, faites un test Covid avant de retourner en classe. »

Le ministère de l’Éducation a déclaré que les absences des élèves liées à Covid étaient restées constamment faibles depuis le début du trimestre d’été.

Il a ajouté qu’environ 1% des élèves étaient absents des écoles financées par l’État pour des raisons liées à Covid chaque jour depuis le 21 avril.

Nous ne devons pas marcher en somnambule dans de nouvelles perturbations généralisées de l’éducation

Paul Whiteman, secrétaire général de l’Association nationale des directeurs d’école (NAHT), a déclaré que les dernières données sur la variante du coronavirus identifiée pour la première fois en Inde, également connue sous le nom de variante Delta, sont “certainement préoccupantes”, ajoutant qu’elles “soulèvent de sérieuses questions sur la décision du gouvernement de supprimer certaines des mesures d’atténuation dans les écoles le mois dernier.

Il a déclaré: «Nous avons entendu de nos membres que de plus en plus d’écoles doivent fermer plusieurs classes ou” bulles “, en particulier dans les zones où le nombre de cas est plus élevé. Cette dernière publication de données officielles semble appuyer ces préoccupations.

« Le gouvernement doit être proactif et utiliser toutes les dispositions du cadre d’urgence existant pour garantir que la transmission dans les écoles ne soit pas autorisée sans contrôle.

“Nous ne devons pas marcher en somnambule dans de nouvelles perturbations généralisées de l’éducation.”

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, a déclaré: «Les tests rapides ont sous-tendu toute la réouverture des écoles et cela a été un succès remarquable qui témoigne des efforts herculéens des enseignants, des enfants et des parents qui jouent leur rôle en intégrant un test dans leur vie quotidienne.

« Environ une personne sur trois qui a Covid-19 ne présente aucun symptôme et pourrait passer inaperçue sans tests réguliers.

«En se faisant tester plusieurs fois par semaine, les enfants nous ont montré qu’il est possible de garder les choses que nous aimons tous ouvertes en identifiant rapidement les épidémies et en prenant des mesures décisives.

« Alors que les parents se préparent à remettre leurs enfants en classe demain, je les exhorte tous à continuer à faire leur part en gardant leur calme et en poursuivant les tests pendant le trimestre à venir. »