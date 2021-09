Gaviota GASGAS Aspar, pour le titre en 2022 avec García Dols et Guevara

21/09/2021

Sergio García Dols et Izan Guevara renouvellent la saison prochaine avec l’équipe Gaviota GASGAS Aspar. L’équipe l’a déjà officialisé par le biais d’une déclaration avec le objectif de lutter pour le titre de la catégorie des Moto3. L’escouade, dirigée par Jorge Martínez « Aspar & rdquor ;, Il renouvellera le line-up en 2022 après une saison très positive pour les deux pilotes à leurs débuts avec la structure.

🔴 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 🔴 @ garciadols11 + @ IzanGuevara28 = ÉQUIPE ! La @gaviota_oficial #GASGAS #AsparTeam se battra pour le titre en 2022 avec García et Guevara 📰 | https://t.co/tYT7ynB9ri pic.twitter.com/ueMf3GsQQk – Aspar Team MotoGP (@AsparTeam) 21 septembre 2021

Garcia Dols est actuellement le troisième place dans le Championnat du monde Moto3 et l’un des sept pilotes avec des options « mathématiques » pour se battre pour le titre de la catégorie. Le coureur espagnol a ajouté trois victoires et un total de cinq podiums dans les quatorze premiers Grands Prix. García a réalisé une adaptation remarquable à sa nouvelle moto et dès les premières courses de la saison, il est devenu un habitué des premières positions et l’un des principaux candidats à la victoire dans chaque GP.

Pour sa part, Izan Guevara, a atteint la Coupe du monde cette saison et, à ses débuts dans la catégorie, est entré dans le top 10 à six reprises. Le Champion du Monde Junior Moto3 en 2020 a été résisté par le podium dans des courses comme la Grande-Bretagne ou l’Aragon, où il a terminé quatrième à quelques millièmes de la troisième place.

“Nous sommes très enthousiasmés par le projet 2022 avec Sergio García Dols et Izan Guevara”, a commenté Martínez “Aspar & rdquor;. « C’est une bonne saison, et pour 2022 on commence avec une super équipe, avec le soutien d’une grande marque comme GASGAS, et avec deux pilotes qui choisiront d’être champions du monde & rdquor ;, a-t-il conclu.