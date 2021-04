Gawker obtient un autre lancement, sous la direction d’un ancien éditeur de Gawker ⋆ .

Rédacteur médiatique du New York Times Ben Smith, dans un article approfondi dimanche sur la plate-forme de newsletter Substack, se faufile dans une information intéressante parmi toutes les analyses du journalisme et des avancées et quelles newsletters sont les plus populaires: Gawker, le célèbre site Web de célébrités et de potins médiatiques, revient à la vie , de nouveau.

«Bustle Digital Group m’a confirmé qu’il relançait le blog légendaire Gawker sous la direction d’un ancien écrivain de Gawker, Léa Finnegan», A écrit Smith entre parenthèses.

Finnegan, un ancien rédacteur en chef de Gawker, a confirmé la nouvelle sur Twitter.

les rumeurs sont vraies .. https://t.co/Askz7wy1zN – Leah Finnegan (@leahfinnegan) 11 avril 2021

Finnegan était auparavant éditeur de fonctionnalités pour Gawker et a quitté le site Web en 2015.

La dernière itération de Gawker est la deuxième tentative de relance du site Web depuis le dépôt de bilan et la fermeture en 2016 à la suite d’un procès financièrement dévastateur par un ancien lutteur. Hulk Hogan. Hogan, dont le vrai nom est Terry Bollea, a poursuivi avec succès Gawker après que le site Web ait publié des parties d’une vidéo dans laquelle Hogan semblait avoir des relations sexuelles avec la femme d’un autre homme. Le jury a finalement accordé à Hogan 140 millions de dollars en dommages-intérêts totaux.

Co-fondateur de PayPal Peter Thiel a financé le procès de Hogan contre Gawker, en partie à cause d’un message publié par Gawker en 2007. Thiel aurait par la suite envisagé d’acheter Gawker, mais ne l’a pas fait. En 2018, propriétaire de Bustle Bryan Goldberg a acheté Gawker et a prévu un redémarrage début 2019, mais l’effort a trébuché et a finalement stagné.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Bustle Digital Group a confirmé à Mediaite que «Gawker est en train de relancer et sera dirigé par Leah Finnegan en tant que rédactrice en chef», mais n’a fourni aucune information supplémentaire.

