Gay et sportif ? 5 stars qui ont rendu public leur homosexualité

1. MARTINA NAVRATILOVA

Le vainqueur de 18 tournois individuels du Grand Chelem était l’un des joueurs de tennis les plus mémorables de tous les temps. La joueuse tchèque a épousé Julia Lemigova, un mannequin russe bien plus jeune qu’elle, à New York en 2014. Martina et Julia partagent la vie avec les deux filles que la jeune femme a eues d’une précédente relation. Navratilova a été commentatrice sportive, entraîneure et militante pour les droits des LGTB. « Il y a encore la peur de sortir du placard dans le monde du sport, surtout chez les hommes », s’est-il toujours défendu.

2. IAN TRORPE

Avant que Michael Phelps ne tyrannise le monde de la natation, le roi de la piscine était une « torpille » australienne nommée Ian Thorpe. Le vainqueur de neuf médailles olympiques – dont cinq d’or – est considéré comme le meilleur nageur libre de tous les temps après avoir été mouillé dans les catégories 100, 200 et 400 mètres à Athènes en 2004. Il a pris sa retraite alors qu’il n’avait que 24 ans, apparemment sans motivation. Il a ensuite expliqué qu’il avait vécu un mensonge et qu’il était homosexuel dans une histoire qui a secoué toute l’Océanie.

3. JASON COLLINS

Le centre est devenu le premier joueur actif de la NBA à sortir du placard lorsqu’en 2013 il a déclaré son homosexualité dans le magazine Sports Illustrated. Collins, qui avait également un frère jumeau dans la NBA nommé Jarron, a joué un total de 13 saisons en tant que professionnel dans la meilleure ligue de basket-ball au monde, étant un pionnier à cet égard. Il est curieux que le joueur ait joué une saison de plus dans sa carrière après son annonce de se consacrer à la défense des droits des LGTB. Il a pris sa retraite à l’âge de 35 ans.

4. BREANNA STEWART

Nous ne quittons pas les terrains de basket pour examiner l’affaire Breanna Stewart. Celle qui pour beaucoup est la meilleure basketteuse du monde – double championne NBA et une fois MVP à seulement 27 ans – a décidé de rendre publique sa relation avec l’ancienne internationale espagnole Marta Xargay, avec qui elle partage une fille prénommée Ruby Mae. . La déclaration de Stewart a ouvert la porte à de nombreuses femmes dans le monde du panier pour « sortir du placard ».

5. MEGAN RAPINOE

De l’excellence de Stewart à l’excellence de Megan Rapinoe. La meilleure footballeuse du monde est aussi une référence pour la communauté LGTB après avoir rendu son homosexualité publique en 2012. Après plusieurs relations qui ont attiré l’attention de la presse rose américaine, elle a finalement épousé la légende du basket et du monde olympique Sue Bird, qui a remporté sa cinquième médaille d’or avec l’équipe des États-Unis l’été dernier. Rapinoe n’est pas loin derrière son partenaire ayant remporté le Ballon d’Or et toutes sortes de titres avec l’équipe nationale américaine.