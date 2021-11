Gay sort à son retour devant les tribunaux avec Utah et ses ex

Les Jazz ont raison de sourire ce week-end. Ils sont sortis d’une mauvaise séquence, quatre défaites en cinq matchs, et maintenant ils ajoutent, grâce à la force que leur donne leur drapeau, deux victoires d’affilée. Et avec une double joie, puisque Rudy Gay a pu faire ses débuts avec eux et l’a fait de manière magistrale. L’attaquant vétéran est entré sur la piste pour la première fois en portant le maillot de l’Utah et l’a fait comme le meilleur de son équipe lors de la victoire contre les Raptors, qui se trouve être l’une des franchises dont il a passé le plus de temps.

Gay, marquant 20 points avec un seul échec en 18 minutes, a mené l’équipe de Snyder depuis le banc, qui a gagné 119-103. Le duo vedette du Jazz s’est également distingué par sa capacité à marquer sans trop faillir, Gobert (7/7) mais surtout Mitchell (6/13).

Les Raptors ont maintenant un chemin difficile à parcourir : se remettre de la mauvaise séquence dans laquelle ce sont eux qui sont embourbés maintenant. Ils ont perdu six des sept derniers. Le début était prometteur, même sans Siakam, voyant Achiuwa, VanVleet, Trent ou la recrue Scottie Barnes si bien combinés, mais seuls quelques matchs ne donnent pas une mesure fiable. Au fil des jours, ils chutent dans la Conférence Est et leur bilan s’annonce déjà négatif.

Dans un départ très équilibré, Gay pourrait débuter dans l’un des nombreux jeux dans lesquels le Jazz proposait de nombreuses passes pour prendre un tir extérieur dans lequel le lanceur était mené, un classique déjà pour cette équipe. C’était la fermeture de la première salle. Dans les deuxième et troisième, l’équilibre était déséquilibré, même s’il serait plus précis qu’il ne s’agissait que des Raptors. Les Canadiennes se sont échauffées avant la pause et se sont calmées après l’avoir traversée. On remarque qu’à Toronto il manque un peu plus de profil, comme celui du pur tireur (Mykhailiuk est déjà là, il en faut plus) ou du marqueur avec un bateau (il a Dragic, ils ne l’utilisent pas), dans la rotation pour ne pas souffrir quand ils vont se reposer VanVleet, Siakam ou Trent. Ce dernier dépassa une nouvelle fois la trentaine dans la section individuelle, montrant que le transfert de Powell n’était pas si négatif pour ceux qui le payent désormais. Un set soutenu par le succès de Whiteside et, encore une fois, les tirs effectués grâce aux passes supplémentaires de l’extérieur du périmètre ont propulsé le Jazz au troisième quart-temps pour, après cela, contrôler la fin.