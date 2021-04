Gayà évite la débâcle de Mestalla

24/04/2021

À 21:17 CEST

Valence et Alavés ont tout laissé pour la fin dans une rencontre qui a décidé de l’épilogue. Gayà, à la dernière minute, a sauvé un point d’or contre les babazorros, qui a reçu une cruche d’eau froide et devra continuer à se battre pour éviter la descente. La note positive: avec Calleja, ils n’ont toujours pas perdu.

VAL

AILE

Valence

Jaume; Wass, Gabriel, Guillamón, Gayà; Racic, Carlos Soler, Musah (Cheryshev, 61 ‘), Guedes, Gameiro (Vallejo, 77’) et Maxi Gómez.

Alaves

Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Martín; Battaglia, Pina (Manu García, 88 ‘), Jota (Rioja, 71’), Edgar (Guidetti, 72 ‘); Lucas Pérez (Pere Pons, 63 ‘), Joselu (Deyverson, 88’).

Buts

0-1 M.84 Guidetti. 1-1 M.89 Gayà.

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares). TA: Gayà (4 ‘), Guillamón (37’), Manu Vallejo (81 ‘), Carlos Soler (83’).

Incidents

Jeu joué à Mestalla.

Dès la première minute, Valence a voulu prendre le contrôle. Dans leur fief, ils doivent devenir forts et cela se produit parce qu’ils sont supérieurs à leur rival à tout moment. Et le protagoniste de la première mi-temps était un Gonçalo Guedes revitalisé. Après des mois – voire un an – d’ostracisme, le Portugais s’est réveillé et est de nouveau le même qu’avant. Rapide, actif, confiant et débordant. En fait, la grande majorité des attaques de Ches ont commencé à ses bottes. Grace a choisi de jouer avec deux cigares neuf: Maxi Gómez et Gameiro, et cela a conduit à de nombreuses expéditions dans la région, bien que le tout sans trouver un commissaire-priseur. L’Alavé, fermé, s’en tenait toujours à son plan. Retenez-vous et attendez le vôtre. Cela aurait pu fonctionner pour lui au début, car sa seule arrivée se terminait par un but, mais l’assistant l’a annulé pour hors-jeu.

Le script a à peine changé après la pause. Et cette rencontre plate, sans chances, a été déséquilibrée par Gameiro, bien que le VAR ait annulé le but du Français en raison d’une position illégale de Maxi Gómez. Il est devenu fou dans le jeu dans les dernières minutes. Avec le ‘Glorious’ un peu mieux, Guidetti semblait donner une victoire balsamique à la chasse à un rebond à l’intérieur de la zone, mais au-dessus de la corne, il est apparu Gayà pour couler un rejet de Pacheco et donner un point qui permet au ches de respirer un peu plus calmement. Mais il y a encore de nombreux points. Valence et Alavés se battront jusqu’à la fin.