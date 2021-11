Gayà ne fait pas d’exercice avec le groupe avec une gastro-entérite

11/04/2021 à 16:37 CET

L’équipe de Valence José Luis Gayà n’a pas fait d’exercice ce jeudi avec le reste de l’équipe en raison d’une gastro-entérite, bien que le club soit confiant que ce vendredi il pourra reprendre le travail et qu’il pourra affronter l’Atlético de Madrid dimanche.

Dans la séance de ce jeudi, ils n’étaient pas non plus avec leurs coéquipiers ni Gabriel Paulista, ni Maxi Gómez ni Toni Lato, tous avec des problèmes physiques différents et il est difficile pour eux d’être dans le prochain match de championnat.

En échange, Thierry Correia et Denis Cheryshev ont repris l’entraînement normalementPar conséquent, en principe, l’entraîneur José Bordalás pourra compter sur les deux s’il le souhaite pour ce dernier match avant la pause.