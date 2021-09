Gayà ouvre la voie au triomphe

09/05/2021 à 21:16 CEST

L’Espagne a dû battre la Géorgie pour éviter de compliquer davantage la qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022, et a réussi à ouvrir le score très tôt. Il l’a fait grâce à José Luis Gayà, l’une des surprises du onze lorsqu’il est entré au poste qu’occupe habituellement Jordi Alba.

L’équipe de Valence a profité de l’occasion et, en fait, a réussi à voir le but et à rapprocher un peu l’Espagne de la victoire. Le Che a ramassé un ballon devant la surface et n’y a pas pensé : il a tiré et est entré à l’intérieur. Il a eu l’aide précieuse d’un défenseur géorgien, qui a légèrement dévié la trajectoire rendant impossible l’étirement de Loria.

L’Espagne a été de loin supérieure à ce début de match, contrôlant les temps à tout moment et sans laisser la Géorgie s’approcher même du but d’Unai Simón.. Ceux de Luis Enrique veulent effacer les mauvais sentiments laissés dans le duel contre la Suède.