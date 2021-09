Gayà se blesse contre la Géorgie : “Ça n’a pas l’air bien”

05/09/21 à 23:59 CEST

Malgré le fait de battre la Géorgie et de retrouver de bons sentiments, la soirée ne pouvait pas être complète pour l’Espagne en raison de blessures. Deux de ses défenses ont mis fin à l’affrontement avec des problèmes musculaires, notamment José Luis Gayà. L’équipe de Valence a marqué un but et un autre a été annulé, mais en seconde mi-temps, il a subi “une blessure au soléaire qui semble légère & rdquor;, selon le communiqué officiel, qui doit être confirmé par l’IRM à laquelle il subira cette Lundi.

“Demain ils vont me tester, je n’ai jamais blessé le soléaire et je ne sais pas si je suis cassé ou pas”Gayà a déclaré après le match au Nuevo Vivero de Badajoz. “Ça n’a pas l’air bien”, a ajouté Luis Enrique. Il est très difficile pour le footballeur de se rendre à Pristina pour le match contre le Kosovo, bien que le plus normal soit que mercredi prochain celui choisi pour occuper le côté gauche soit Jordi Alba, qui a été prévenu et ce dimanche il a pu se reposer .

D’autre part, Aymeric Laporte a dû être remplacé à la mi-temps par un tension adducteur droit ce qui, en principe, ne doit pas vous nuire à la concentration. Quoi qu’il en soit, la garde-robe ‘Rouge’ a montré hier à Badajoz qu’elle était plus que prête à aider dans l’une des trois ‘finales’ restantes pour se qualifier pour la Coupe du monde.