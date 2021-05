Gayle King, amie de Meghan Markle, dirigera une émission spéciale sur la vie et les défis de Queen | Royal | Nouvelles

La famille royale “ veut être unie ”, déclare Gayle King

Le journaliste américain se penchera sur les «défis publics et privés» de la reine dans l’émission «La reine continue: un spécial Gayle King». Le programme devrait également couvrir certains des jalons les plus remarquables atteints par la monarque tout au long de son règne record.

En regardant la vie de la reine «à travers les yeux de personnes qui ont grandi avec elle, qui ont été honorées par elle et qui ont rendu compte d’elle pendant des décennies», le programme parlera également de sa relation de plusieurs décennies avec le prince Philip et de la façon dont elle continue à après sa mort, selon CBS.

De plus, il analysera l’importance de la reine en tant que grand-mère pour le prince William et le prince Harry après la perte de leur mère.

CBS a déclaré dans un communiqué: “Le règne de la reine Elizabeth II est le plus long de l’histoire britannique – 69 ans (et comptage) remplis de défis et de controverses, de romance et de chagrin.

“Elle a maintenant 95 ans et fait face à l’un des chapitres les plus difficiles de son règne.”

Gayle King doit diriger un programme spécial axé sur la reine

Gayle King a assisté à la baby shower de Meghan Markle avant la naissance d'Archie

Parmi les défis mentionnés dans la déclaration, il y a la mort du prince Philip et l’interview historique avec Oprah Winfrey de Meghan et Harry.

La déclaration a continué: “Elle vient de perdre son mari de 73 ans, le prince Philip, qu’elle a appelé son” force et rester “.

«Son petit-fils, le prince Harry, et son épouse Meghan Markle ont déménagé en Californie et ne sont plus des membres actifs de la famille royale.

“Ils ont récemment fait des allégations selon lesquelles le Palais ne soutenait pas les luttes de Meghan avec sa santé mentale ou ne les protégeait pas d’une presse prédatrice.”

Mme King s’entretiendra avec un éventail d’invités qui ont personnellement rencontré Sa Majesté et des experts qui ont rendu compte de son travail pendant des années.

Le programme mettra en vedette des invités parlant de la reine, y compris Barack Obama

Parmi eux, il y a l’ancien président américain Barack Obama, qui dira à Mme King pendant le programme: «C’est quelqu’un qui a vu le balayage de l’histoire mondiale.

“(Elle) a connu toutes sortes de crises.”

M. Obama a également exprimé son admiration pour la reine en 2016, lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en tant que président.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street le lendemain du 90e anniversaire de la reine, M. Obama a déclaré: «Elle est vraiment l’une de mes personnes préférées et si nous avons la chance d’atteindre 90 ans, soyons aussi dynamiques qu’elle.

La reine a accédé au trône en février 1952

“C’est une personne étonnante et un véritable joyau pour le monde et pas seulement pour le Royaume-Uni.”

Parmi les autres invités de Mme King, citons Sir Paul McCartney, qui a été fait chevalier par la reine en mars 1997.

Dans l’émission spéciale de CBS, Sir Paul parlera de son “lien de toute une vie avec la reine, qui a commencé à l’âge de 10 ans et a remporté un concours de rédaction sur son couronnement”, selon un communiqué du réseau américain.

Sir Paul a rencontré la reine pour la première fois en 1965, lorsqu’elle a accueilli les Beatles au palais de Buckingham.

L'arbre généalogique de la famille royale

Il dira à Mme King: “Je pense que la chose à propos de la reine est qu’elle est royale, alors vous l’admirez, parce qu’elle est royale, mais elle est très terre-à-terre.”

L’ami d’enfance du monarque et ancienne dame d’honneur de la princesse Margaret, Lady Anne Grenconner, s’entretiendra également avec Mme King.

L’émission spéciale doit être diffusée sur CBS le samedi à 1 h BST (vendredi à 20 h HNE).

Mme King, l’une des invitées à la baby shower de Meghan à New York en février 2019, a ancré un rapport spécial de New York le jour des funérailles du prince Philip, le 17 avril.

Meghan Markle et le prince Harry ont démissionné en tant que membres de la famille royale

En mars, elle a parlé lors de CBS This Morning, qu’elle co-anime, de la relation de Meghan et Harry avec la famille royale, levant le couvercle sur une conversation entre le duc de Sussex et ses proches parents de l’autre côté de l’étang.

Mme King a confirmé que Harry avait parlé au prince Charles et au prince William quelques jours après la diffusion de l’interview des Sussex avec Oprah Winfrey.

Mais, a-t-elle ajouté, en appelant Meghan et Harry pour savoir comment ils allaient, on lui a dit qu’ils jugeaient les conversations avec Charles et William “non productives”.