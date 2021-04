Gayle King dit qu’elle espère que Meghan et Harry seront «unis» avec le reste de la famille royale | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait une série de déclarations étonnantes sur la famille royale lors de leur interview révélatrice, diffusée plus tôt ce mois-ci. Mais King a déclaré qu’elle espérait que Meghan et Harry seraient «unis» avec la famille royale.

S’exprimant lors du Drew Barrymore Show de jeudi, le présentateur américain a déclaré: «Je pense que cette interview a ouvert des conversations que beaucoup de gens n’étaient pas prêts à avoir ou ne voulaient pas avoir.

«Mais je pense qu’en fin de compte, il s’agit d’une famille qui veut être unie et être ensemble et j’espère que ce sera le cas.

«Parfois, les conversations sont très difficiles.

« Il n’y a rien de sain quand on ne parle pas, alors souhaitons tous cela à tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire en particulier. »

King, qui a assisté à la somptueuse baby shower de Meghan à New York en 2019, avait précédemment déclaré que les discussions de Harry avec son père, le prince Charles et son frère, le prince William, à la suite de son interview télévisée avec Meghan n’étaient « pas productives ».

L’animateur de l’émission américaine du petit-déjeuner a déclaré à CBS This Morning: «Je n’essaie pas d’annoncer les nouvelles, mais je les ai appelés pour voir comment ils se sentaient et c’est vrai qu’Harry a parlé à son frère et il a aussi parlé à son père.

«Le mot qu’on m’a donné était que ces conversations n’étaient pas productives, mais ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation.

«Et je pense que ce qui les bouleverse encore, c’est que le palais ne cesse de dire qu’ils veulent travailler en privé, mais pourtant ils croient que ces fausses histoires qui sont encore très désobligeantes contre Meghan – personne dans la famille royale n’en a parlé. à Meghan encore. «

Le couple, qui attend leur deuxième enfant, vit dans un manoir en Californie avec leur jeune fils Archie.

L’ancienne star de Suits, 39 ans, et le petit-fils de la reine, 36 ans, ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu’ils lancent de nouvelles carrières à travers l’étang.

Mercredi a marqué le premier anniversaire de Megxit.

L’auteur royal Penny Junor a accusé les Sussex d’avoir trahi la famille royale dans l’année qui a suivi leur départ.

Mme Junor a déclaré: « Quand Harry et Meghan sont partis il y a un an, les gens ont été surpris et déçus parce qu’ils formaient un super couple.

«Harry était un royal extrêmement populaire et Meghan était un grand atout pour la famille.

« Un an plus tard, je pense que beaucoup de gens sont vraiment en colère et pensent qu’ils ont trahi leur famille et lancé une énorme bombe au cœur de l’institution et ont en quelque sorte frappé le Royaume-Uni. »