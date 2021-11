Gayle King qualifie le verdict de R. Kelly de « justice », soutient les victimes

La journaliste de radiodiffusion Gayle King, qui a mené une interview historique avec R. Kelly en 2019 qui a mis en lumière les allégations d’agression sexuelle portées contre lui, a récemment partagé ses réflexions sur l’issue du procès du chanteur pour trafic sexuel en septembre.

Dans une interview publiée mardi par Bustle, King a qualifié le verdict de culpabilité du procès de New York de « justice » et a exprimé son soutien aux victimes du musicien de R&B. Kelly a été reconnu coupable le 27 septembre de racket et de trafic sexuel après avoir esquivé de nombreuses allégations d’irrégularités et d’abus sexuels pendant des décennies.

« Le juge a déclaré que certaines des preuves étaient si dégoûtantes et méprisables qu’ils ne permettraient même pas qu’elles soient jouées devant le tribunal », a déclaré King. « Disons simplement qu’une partie des preuves impliquait des excréments. Disons simplement que. C’était tellement bouleversant.

Au cours du procès qui a duré des semaines, un certain nombre de témoins ont détaillé des récits troublants de manipulation, de corruption, d’éphébophilie et d’agression, à la fois physique et sexuelle.

Un témoin a déclaré que Kelly l’avait intimidée, elle et une autre victime, pour qu’elle le défende lors d’une interview avec King en 2019 sur « CBS This Morning ». Selon son témoignage, Kelly s’est physiquement penchée sur le plateau et a toussé pour avertir les femmes de s’en tenir à son scénario.

À l’époque, King a également interviewé Kelly, qui a tristement crié, a bondi de sa chaise, s’est cogné la poitrine et a éclaté en sanglots tandis que le présentateur de nouvelles vétéran posait calmement des questions sur les allégations qui s’accumulaient autour de lui.

« Mon cœur souffre de [the victims] parce que je sais à quel point cela a été douloureux », a déclaré King à Bustle. « Pour nous, c’est une nouvelle, mais pour eux, c’est la vie. Et je suis désolé que pour tant de femmes, cela ait pris autant de temps.

Après que les jurés de Brooklyn eurent trouvé Kelly coupable des neuf chefs d’accusation, l’une des femmes qui ont parlé avec « CBS This Morning » il y a deux ans a retrouvé King pour réfléchir plus franchement sur son expérience avec l’artiste d’enregistrement en disgrâce.

« Pendant cinq ans, depuis l’âge de 17 ans, je n’ai eu aucune relation avec d’autres femmes à l’exception des femmes avec lesquelles il avait été intime », a déclaré Azriel Clary, qui a témoigné contre Kelly lors de son procès en septembre.

« Quand j’ai fait cette interview avec vous, j’ai immédiatement regretté la façon dont j’ai réagi. … ‘Pourquoi est-ce que j’agis comme ça ? Pourquoi est-ce que je me soumets à toute cette misère ? Pourquoi est-ce que je m’exploite pour un homme qui m’a placé dans cette position en premier lieu ?’ Et j’ai vraiment dû me réconcilier et réaliser que ce n’était pas de l’amour. L’amour ne fait pas de mal, tu sais ?

En parlant avec Bustle, King a réfléchi de manière générale au fardeau de fournir au public une couverture médiatique lourde et pénible, des fusillades de masse et du «vitriol en politique» aux «hommes noirs tués par la police».

« L’histoire de Gabby Petito était difficile. L’histoire de R. Kelly a été difficile », a-t-elle déclaré. « En fait, il y a beaucoup de moments difficiles. »

« J’aime mon travail, et parfois les nouvelles sont difficiles », a-t-elle ajouté. « Mais je suis content d’être celui qui te l’apporte. Et j’espère que nous pourrons y naviguer et le traverser ensemble. »