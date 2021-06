in

Nous nous attendons à ce qu’IGL affiche une croissance saine des volumes à mesure que la situation se normalise et exclut un risque de baisse significatif des marges lié à l’augmentation attendue du prix du gaz domestique étant donné l’arbitrage économique significativement favorable du GNC par rapport aux carburants automobiles liquides.

Rebond solide des volumes : les performances opérationnelles d’IGL ont été globalement conformes à nos attentes au 4QFY21, reflétant une reprise soutenue des volumes soutenue par une forte croissance de la base clients. Nous conservons la note ADD avec une juste valeur inchangée de Rs575, en attendant qu’IGL bénéficie d’une forte croissance des volumes et d’une trajectoire de marges élevées à moyen terme. Nous voyons un risque limité pour les marges du GNC lié à la hausse attendue du prix du gaz domestique, compte tenu de son écart important par rapport aux carburants automobiles liquides.

Performances opérationnelles en ligne, la reprise des volumes ayant été compensée par la modération des marges : l’EBITDA d’IGL était légèrement inférieur de 2 % à notre estimation à 4,92 milliards de roupies au 4QFY21, en baisse de 2 % en glissement trimestriel avec une augmentation de 9 % en glissement trimestriel (et de 10 % en glissement annuel) en les volumes à 6,8 mcm/j ont été compensés par une modération de 8 % des marges unitaires. Les marges brutes ont diminué de 7% en glissement trimestriel à Rs13,6/scm reflétant l’impact plus élevé que prévu de la hausse des prix du GNL. L’EBITDA unitaire a baissé à Rs8/scm par rapport au niveau record de Rs8,7/scm au 3QFY21, la baisse des marges brutes ayant été partiellement compensée par la baisse des coûts d’exploitation.

Le bénéfice net a baissé de 1% en glissement trimestriel à Rs3,31 milliards (EPS de Rs4,7). Les revenus des sociétés associées, CUGL et MNGL, ont baissé de 9% en glissement annuel à Rs442 mn en 4QFY21. Au cours de l’exercice 2021, l’EBITDA a diminué de 2 % à 14,8 milliards de roupies et le résultat net ajusté a diminué de 5 % à 10,1 milliards de roupies (BPA de 14,4), reflétant une forte baisse de 17 % des volumes impactés par le confinement, qui a été presque atténué par 18 % saut de l’EBITDA unitaire à Rs7.6/scm. Les revenus des sociétés associées, CUGL et MNGL, ont diminué de 18% en glissement annuel pour atteindre 1,26 milliard de roupies au cours de l’exercice 2021.

Trajectoire de volume en hausse soutenue par de solides ajouts à la base de clients au cours de l’exercice 2021 : les volumes globaux ont augmenté de 9 % en glissement trimestriel et en glissement annuel à 6,8 mcm/j au 4TFY21 grâce à (1) une saine augmentation de 9 % en glissement trimestriel des volumes de GNC à 4,9 mcm/j ; Les volumes de GNC ont augmenté de 8 % en glissement annuel par rapport à une baisse de 9 % en 3QFY21 et de 20 % en 2QFY21, (2) Augmentation séquentielle de 8 % dans le segment I&C, qui a enregistré une croissance de 20 % en glissement annuel par rapport à une baisse de 12 % en 9MFY21, (3 ) a maintenu une croissance saine de 12 % en glissement annuel pour le segment domestique PNG et (4) une croissance séquentielle de 10 % pour les ventes à d’autres entités CGD à Gurugram et Faridabad, qui ont augmenté de 1 % en glissement annuel contre une baisse de 35 % en 9MFY21.

Couper le BPA de l’exercice 2022E pour tenir compte de l’impact de la deuxième vague de Covid ; conserver ADD avec FV de Rs575 : nous avons réduit notre BPA pour l’exercice 2022E de 8 % en tenant compte (1) d’une baisse des volumes et des marges à court terme due à la deuxième vague de Covid et (2) d’autres changements mineurs ; nous augmentons le BPA de l’exercice 2023E de 2 % en tenant compte de la hausse des autres revenus.

Nous conservons notre note ADD sur l’action avec une juste valeur inchangée basée sur le DCF de Rs575. Nous nous attendons à ce qu’IGL affiche une croissance saine des volumes à mesure que la situation se normalise et exclut un risque de baisse significatif des marges lié à l’augmentation attendue du prix du gaz domestique étant donné l’arbitrage économique significativement favorable du GNC par rapport aux carburants automobiles liquides.

