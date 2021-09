in Economie Gaz du Gujarat : conserver « acheter » avec Rs 920 PT inchangé

La récente hausse des prix prise par GUJGA semble s’élever à ~ 12 $/mmbtu Spot LNG – Une nouvelle hausse est nécessaire aux niveaux actuels : Notre analyse suggère que la récente hausse des prix de 12% prise par GUJGA se monte à 11,5-12,5 $/mmbtu de Spot LNG. Ce serait suffisant si Spot LNG modère à 12-13 $/mmbtu au cours des prochains mois (comme prévu par Fesharaki). Mais le marché du GNL reste tendu sur 2021-25 à son avis et si Spot LNG se maintient à près de 15 $/mmbtu (actuellement 18 $/mmbtu), nous pensons qu’une nouvelle hausse des prix de Rs 3-4/scm pourrait être requise par GUJGA.

Le pouvoir de tarification de GUJGA nous rassure sur les marges en régime permanent ; Maintenir « acheter » : une concurrence limitée et la hausse probable des prix de 15 % que les clients de Morbi devraient subir perspectives.

