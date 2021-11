Gazéification du charbon : le ministère propose des mesures fiscales pour la technologie du gaz de synthèse ; 15% de méthanol mélangé avec de l’essence

Le document indique que de telles dérogations n’entraîneront aucune perte de revenus car elles sont proposées uniquement sur l’utilisation supplémentaire du charbon uniquement pour la gazéification.

Un plan pour la « mission nationale de gazéification du charbon » préparé par le ministère du charbon de l’Union a proposé un objectif de mélange de 15 % de méthanol avec de l’essence pour encourager les investissements dans le secteur. Il propose également des exonérations fiscales massives pour inciter à la gazéification du charbon, ce qui peut conduire à une utilité alternative respectueuse de l’environnement du carburant abondamment disponible dans le pays.

Le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré en juin 2020 que 20 000 crores de roupies seraient investis dans des projets de gazéification du charbon d’ici 2030 pour utiliser 100 millions de tonnes de charbon.

La plupart des gisements de charbon connus de l’Inde ne sont pas récupérables. La gazéification souterraine du charbon pourrait aider à extraire ces abondantes réserves qui sont profondes, dispersées et couvertes de forêts. Le charbon peut être gazéifié pour le transformer en un gaz de synthèse ou un gaz de synthèse plus propre – un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone – qui constitue la pierre angulaire de l’industrie chimique et peut être converti en une large gamme de produits en aval tels que le méthanol et les oléfines de dont l’Inde est actuellement un importateur net. La technologie du gaz de synthèse permet la conversion du charbon/lignite non exploitable en gaz combustibles grâce à la gazéification in situ du matériau.

Le document de mission, examiné par FE, a souligné que si les prélèvements tels que la taxe sur la compensation de la TPS et les droits supplémentaires sur le charbon étaient supprimés, la réduction provisoire du prix global du méthanol pourrait être de l’ordre de 1 450 à 1 650 Rs par MT.

Les mineurs de charbon paient de lourdes taxes aux gouvernements central, étatique et local et des prélèvements, y compris des redevances, une compensation de 400 Rs/tonne de TPS et une contribution aux fonds miniers du district, représentent plus de 50% du prix de base du carburant. Le document indique que de telles dérogations n’entraîneront aucune perte de revenus car elles sont proposées uniquement sur l’utilisation supplémentaire du charbon uniquement pour la gazéification.

Le groupe de réflexion du gouvernement proposera des responsabilités spécifiques aux ministères de l’Union, aux gouvernements des États, aux raffineries et aux constructeurs automobiles pour atteindre l’objectif de mélange méthanol-essence. La politique peut être conforme à la feuille de route en cours sur le mélange d’éthanol pour l’essence qui vise un mélange de 20 % d’éthanol dans l’essence d’ici 2025.

Une étude récente du NITI Aayog a révélé que le méthanol est beaucoup plus compétitif sur le plan économique que l’éthanol lorsqu’il s’agit de mélanger avec de l’essence. Outre la réduction des importations de pétrole brut, le mélange de 15 % de méthanol dans l’essence peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, améliorant ainsi la qualité de l’air urbain.

Sur la base des recherches internes effectuées par le ministère du charbon de l’Union, le prix du méthanol issu de la gazéification du charbon devrait osciller autour de 22-25 Rs/kg. Le prix du méthanol a varié entre 24 et 36 Rs le kg entre 2018 et 2020.

On considère que la production nationale de méthanol à partir du charbon aide à remplacer les importations et garantit des approvisionnements stables à une fourchette de prix moins volatile. Près de 90 % des besoins nationaux en méthanol sont satisfaits par les importations. Étant donné que les prix du produit final sont déterminés par le marché, il est essentiel que les produits de gazéification à base de charbon soient compétitifs par rapport aux produits importés, selon le rapport.

Les experts ont déclaré qu’une installation de gazéification typique nécessite environ 2 milliards de dollars d’investissement et peut produire entre 1 et 2 MT de méthanol par an et on estime qu’il faudrait 5 à 6 MT de charbon pour produire 2 MT de méthanol. Actuellement, Jindal Steel and Power utilise la technologie de gazéification du charbon pour produire de l’acier dans son usine d’Angul. Comme indiqué précédemment par FE, la société mondiale de gaz industriels basée aux États-Unis, Air Products, envisage une opportunité d’investissement de 10 milliards de dollars dans des projets indiens de gazéification du charbon. BHEL a mis en place une usine pilote à Trichi qui a rencontré de nombreux problèmes dans la gestion du charbon à haute teneur en cendres.

Deux projets de gazéification, Talcher Fertilizer et Coal India (CIL) Dankuni, sont actuellement mis en place sur une base pilote – l’un sur du charbon à haute teneur en cendres et l’autre à partir de charbon à faible teneur en cendres – dans le but d’établir une technologie. Talcher Fertilizers – une coentreprise entre CIL, GAIL, Rashtriya Chemicals and Fertilizers et Fertilizer Corporation of India – construit une unité de gazéification de charbon de 2,5 MT avec un investissement estimé à 13 277 crores de roupies. CIL met en place une usine de méthanol à base de charbon de 1,5 MT à Dankuni, avec un investissement d’environ Rs 5 800 crore.

