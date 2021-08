Gazoducs : panier énergétique moins cher en perspective

“Les projets de gazoduc mettent du temps à atteindre leurs capacités d’exploitation économique et cette période pourrait être de cinq ans ou même plus”, ajoute-t-il.

Le pays ayant pour objectif d’augmenter la part du gaz dans son panier énergétique à 15 % d’ici 2030, contre 6 % actuellement, 15 369 km de gazoducs sont actuellement en cours de construction. Conjugués aux 17 126 km de gazoducs existants, ils contribueraient à créer un réseau national de gaz de base dans le pays.

La consommation annuelle de gaz de l’Inde devrait augmenter de 25 milliards de mètres cubes (bcm) au cours de la période 2020-2024, ce qui se traduit par un taux de croissance annuel moyen de 9%, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un récent rapport. Bien que le gaz soit moins cher que les autres combustibles fossiles, les gazoducs nécessitent des investissements élevés et des périodes de gestation plus longues. L’ordre de grandeur du coût d’un gazoduc principal peut être de l’ordre de Rs 6-7 crore/km, explique Gaurav Moda, responsable de l’énergie chez EY India.

Le gazoduc Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra, long de 3 546 km, construit par GAIL Ltd dans le cadre du projet Pradhan Mantri Urja Ganga, est le plus grand projet de gazoduc en cours d’exécution. Destiné à fournir du gaz à l’est de l’Inde, il est estimé à Rs 12 940 crore. Le projet a connu des retards, principalement en raison de problèmes liés à la remise des terres pour l’acquisition de droits d’utilisation (RoU), aux agitations des agriculteurs, aux autorisations des services forestiers et fiscaux, ainsi qu’à la fixation des taux de compensation par les gouvernements des États.

Debasish Mishra, responsable de l’énergie, des ressources et des produits industriels chez Deloitte India, a déclaré à FE qu’une “équipe centralisée pour se coordonner avec les États sur les problèmes de RoU ira un long chemin” pour accélérer le rythme de la construction du pipeline. “En outre, le ministère du Pétrole et NHAI peuvent s’associer pour créer des couloirs de gazoduc, ce qui accélérerait la mise en œuvre”, ajoute-t-il.

Le réseau Urja Ganga serait relié par une ligne secondaire à la ligne Dhamra-Haldia et la ligne Barauni-Guwahati. Par la suite, ce réseau serait connecté au projet de gazoduc nord-est de 1 656 km mis en œuvre par Indradhanush Gas Grid Ltd. Le coût estimé du projet de réseau nord-est est de 9 265 crores de roupies. Les travaux de pose du pipeline pour la section Guwahati-Numaligarh-Gohpur-Itanagar de ce projet ont commencé en décembre 2020 et devraient être prêts d’ici mars 2024.

Parmi les autres grands gazoducs en construction, citons le pipeline Mumbai-Nagpur-Jharsuguda de 1 755 km traversant le Maharashtra, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh et l’Odisha, la ligne Kakinada-Vizag-Srikakulam de 391 km et la ligne Kakinada-Vijayawada-Nellore de 525 km dans l’Andhra Pradesh, la ligne Jaigarh-Mangalore de 741 km à travers le Maharashtra, Goa et Karnataka, la ligne Kanai Chhata-Shrirampur de 317 km au Bengale occidental et la ligne Srikakulam-Angul de 690 km à travers l’Andhra Pradesh et l’Odisha.

Dans le même temps, les experts soulignent que la demande de gaz dans le pays a été plus faible que prévu. « Nous n’avons pas beaucoup de gaz consommé dans le secteur de l’électricité et ce n’est qu’en 2018-2019 que plusieurs offres de distribution de gaz urbain ont été menées, créant la nécessité de connecter différentes villes avec des gazoducs », a déclaré Mishra.

Le gaz naturel est considéré comme un carburant de « pont » ou de « transition », car il est plus propre que les sources de carburant traditionnelles. Cependant, en raison de sa nature à forte intensité de carbone, le gaz naturel serait pris en compte si les pays voulaient poursuivre des objectifs de « décarbonisation profonde », rendant les actifs de gazoduc bloqués. Si le pays veut rester sur la voie des deux degrés Celsius – ce qui limiterait le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d’ici 2100 – la part optimale du gaz naturel dans le panier énergétique indien d’ici 2050 est estimée à 18%. “Cela (18%) garantirait que l’Inde puisse profiter des avantages des prix bas du gaz naturel sans se bloquer avec des actifs potentiellement bloqués et rester sur une voie à faible émission de carbone”, a déclaré récemment le Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau.

