GB Dernières nouvelles : la chaîne de télévision anti-réveil d’Andrew Neil n’est pas disponible au parlement | Politique | Nouvelles

La chaîne, dirigée par l’ancien employé de la BBC Andrew Neil, a été lancée plus tôt ce mois-ci. M. Neil a déclaré que la chaîne avait été lancée en réponse au fait que les médias existants devenaient « trop métropolitains et trop bourgeois ».

Cependant, GB News n’est actuellement pas disponible au parlement.

Chaque bureau de député est équipé d’une télévision fournie par le parlement.

Le parlementaire conservateur Paul Bristow a écrit aux autorités de la Chambre des communes, demandant aux députés de pouvoir regarder la chaîne.

Il a écrit une lettre au greffier du comité d’administration, qu’il a ensuite publiée sur Twitter.

M. Bristow a écrit : « La semaine dernière a vu le lancement d’une nouvelle chaîne d’information britannique, à savoir GB News.

« Il est quelque peu décevant qu’aucune disposition n’ait encore été prise pour cet important entrant dans la diffusion d’informations au Royaume-Uni.

« S’il vous plaît, pourriez-vous me faire savoir quels sont les plans du comité d’administration et de son homologue de la Chambre des lords pour rendre GB News disponible via le service d’annonce ?

“S’il n’y avait pas de plans, je vous serais reconnaissant si cette lettre pouvait être considérée comme une suggestion formelle de changement.”

M. Neil a pris une pause de GB News deux semaines après le lancement de la chaîne, mais il reviendra.

L’ancien présentateur de Sky News, Colin Brazier, reprendra temporairement son créneau de 20 heures.

S’adressant aux téléspectateurs, M. Neil a déclaré: «Oui, nous avons eu un début un peu difficile lors du lancement de GB News. Nous sommes une start-up.

«Ils sont toujours un peu rocheux ces start-ups, mais nous sommes opérationnels comme vous pouvez le voir.

« Nous nous améliorons chaque jour et il y a clairement un appétit pour ce que nous faisons.

«En deux petites semaines, nous avons déjà construit une audience fidèle, qui a dépassé toutes nos attentes.

“C’est souvent plus gros que les autres chaînes d’information et ça grandit.”

Le groupe de campagne « Stop Funding Hate » exhorte les entreprises à ne pas faire de publicité avec GB News.

Un certain nombre d’entreprises ont annoncé qu’elles retiraient leurs annonces, mais beaucoup ont maintenant inversé cette position.

GB News a attiré 250 000 téléspectateurs le 13 juin, sa soirée d’ouverture, plus que la BBC et Sky News.