GB News : Alex Phillips insiste sur le fait que ”l’UE utilise l’Irlande du Nord pour maintenir le Royaume-Uni sous le pouvoir de l’UE” | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni et l’UE sont aux prises avec un différend sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, la partie de l’accord de divorce sur le Brexit visant à éviter une frontière dure avec l’Irlande. Selon les termes de l’accord, les livraisons de viandes réfrigérées – y compris les saucisses et les hamburgers – pourraient être effectivement interdites de traverser la mer d’Irlande de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord à la fin du mois. Mais l’ancien député européen du Brexit Party, Alex Phillips, a déclaré que l’UE forçait la main du Royaume-Uni et tentait de maintenir le pays sous la réglementation de l’UE.

S’adressant à GB News, le député conservateur Bernard Jenkin a déclaré: “La chose la plus importante dans tout cela est l’accord du Vendredi saint.

“J’espère que l’UE ne dit pas que le protocole d’Irlande du Nord est plus important que l’accord du Vendredi saint, car c’est ainsi qu’ils se comportent.

“Il existe différentes manières et des manières plus flexibles d’interpréter ces questions, mais le président Macron a déclaré lors du sommet du G7 que rien n’était négociable dans le protocole NI.”

Mme Phillips a ajouté: “La difficulté ici Bernard et évidemment, j’ai siégé dans ce Parlement européen et j’ai pleinement soutenu le Brexit, nous savons que l’UE est très intransigeante en ce qui concerne cette question.

“De plus, il est tout à fait évident dès le début qu’ils veulent utiliser l’Irlande du Nord essentiellement pour maintenir le Royaume-Uni lié à la réglementation de l’UE.

“C’est essentiellement ce qu’ils disent, vous allez devoir rester en phase.”

Plus à venir…