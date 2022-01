GB News: Dan Wootton dénonce la BBC qui déteste la Grande-Bretagne alors qu’un député demande à Beeb de jouer l’hymne national | Royaume-Uni | Des nouvelles

Nicola Sturgeon est un « opportuniste politique », selon Dan Wootton

L’animateur de GB News, Dan Wootton, 38 ans, a visé ses rivaux à la télévision sur la BBC lors d’une conversation avec le député conservateur Andrew Rosindell, 55 ans, à propos de la campagne du député de Romford pour que le diffuseur national britannique joue l’hymne national à la fin de chaque journée. BBC One a joué pour la dernière fois God Save The Queen pour terminer une journée sur BBC 1 le 3 octobre 1997.

Parlant de la BBC, M. Wootton a même allégué que la BBC « se moque » du patriotisme.

Il a déclaré: « Ce qui est triste à propos de la BBC, car ils n’ont jamais été comme ça Andrew, mais ce qui est triste à leur sujet, c’est que vous savez qu’ils se moquent du patriotisme.

L’ex-journaliste de Sun, né en Nouvelle-Zélande, a poursuivi en soulignant comment les présentateurs de la BBC « se moquaient » du secrétaire au Logement de l’époque, Robert Jenrick, 40 ans, pour avoir tiré un drapeau lors de son interview.

« Ils sont maintenant gênés par la Grande-Bretagne », a-t-il ajouté.

Au cours de l’interview de M. Rosindell avec GB News, le député de Romford à Londres, partisan du Brexit, a déclaré: « La BBC est censée être la British Broadcasting Corporation, Dan, et c’est l’année du jubilé de platine de la reine.

« Franchement, j’en ai marre de tous ces trucs éveillés, je veux que ce pays soit fier de notre héritage, de nos traditions, de notre monarchie, de notre drapeau.

GB News: Dan Wootton dénonce la BBC qui déteste la Grande-Bretagne alors que le député demande à Beeb de jouer l’hymne national (Image: GB News)

« Franchement, j’en ai marre de tous ces trucs réveillés, je veux que ce pays soit fier de notre héritage » Le député conservateur Andrew Rosindell appelle BBC One à reprendre les pièces quotidiennes de l’hymne national. Regardez GB News: Freeview 236, Sky 515, Virgin 626 pic.twitter.com/9IJfdmc10E – Nouvelles GB (@GBNEWS) 11 janvier 2022

GB News Dan Wootton (à gauche) et le député conservateur Andrew Rosindell (à droite) (Image: GB News)

« J’en ai marre de tout ça, je veux que ces choses soient restaurées pour que nos jeunes aient à nouveau un sentiment de fierté et de croyance en notre pays.

« Et si la BBC ne peut pas remettre l’hymne national pendant 30 secondes à la fin de la programmation de la journée, elle ne peut plus vraiment s’appeler la British Broadcasting Corporation.

« Il est temps de remettre cela sur les rails et je pense que c’est l’année pour le faire, pour le jubilé de la reine. »

Après que M. Wootton ait allégué que ses rivaux du réseau à la BBC « se moquent » du patriotisme, le député de Romford a ajouté: « Mais vous savez, Dan, c’est assez choquant, c’est aussi dangereux car cela défait l’unité qui rassemble les Britanniques.

« Regardez, nous venons tous d’horizons différents, de religions différentes, d’origines ethniques différentes, d’opinions politiques différentes, nous avons des différences mais la seule chose qui nous unit tous, j’espère, est l’amour de notre pays.

« Et nous avons donc besoin de ces symboles nationaux pour nous rassembler et chanter l’hymne national et entendre l’hymne national est quelque chose que j’espère que tous les jeunes devraient apprécier. »

Andrew Rosindell sur GB News (Image: GB News)

M. Rosindell (à l’extrême droite) avec Michael Gove, Priti Patel et l’ancien footballeur Sol Campbell avec Vote Leave (Image: .)

M. Rosindell a conclu: « C’est l’année, la 70e année de ce magnifique chef d’État que nous avons, la reine, je veux dire qu’aucun pays au monde n’a un chef d’État qui a servi aussi longtemps que Sa Majesté.

« Et la BBC devrait jeter le réveil, jeter le non-sens du PC, reprenons notre hymne sur BBC One. »

Bien que M. Rosindell ait tenté de séduire les plus jeunes lors de son apparition sur GB News, les sondages de YouGov suggèrent que les moins de 24 ans sont moins fiers d’être britanniques que certains de leurs compatriotes plus âgés.

La même société de sondage a constaté que les personnes âgées de 18 à 24 ans étaient moins enthousiastes à propos de God Save The Queen en tant qu’hymne, 34 % exprimant des sentiments favorables et 35 % donnant à YouGov une critique plus négative.

Ceux qui votent pour les conservateurs et soutiennent le Brexit sont également susceptibles d’aimer ou d’aimer de manière disproportionnée l’hymne national du Royaume-Uni, avec une approbation nette respective de 64 et 53%.

La BBC a répondu à la tentative de M. Rosindell de ramener l’hymne national par une déclaration.

L’ancien journaliste du Sun Dan Wootton (Image: .)

« Nous ne jouons plus l’hymne national… car il ne ferme pas le soir. » (Image : .)

Il a déclaré: « L’hymne national est joué tous les soirs sur Radio 4 après les prévisions d’expédition tardives et nous continuons à le jouer à des moments appropriés à la télévision, comme lors de l’émission de Noël de la Reine.

« Nous ne jouons plus l’hymne national tous les jours sur BBC One car il ne ferme pas le soir. »

M. Wootton a réagi à la déclaration en disant: « Alors, voilà.

« Ils n’écoutent pas.

« Ils détestent vraiment la Grande-Bretagne.

Les Britanniques plus âgés sont plus patriotes que leurs jeunes compatriotes (Image: .)

Les électeurs conservateurs et les partisans du congé (ci-dessus) ont tendance à aimer ou à aimer God Save The Queen (Image: .)

« Et c’est vraiment dommage que ce soit là où en est la BBC. »

Cependant, ce n’est pas la première fois que M. Rosindell tente d’amener la BBC à « rétablir cette fière tradition ».

Le député de Romford était le principal commanditaire d’une motion déposée aux Communes en 2010 qui visait à ramener la pratique.

M. Rosindell a été rejoint par 18 autres signataires, dont neuf députés conservateurs, quatre députés DUP, trois députés travaillistes, un des libéraux-démocrates et le député indépendant Croydon Central Andrew Pelling, 62 ans.

Il a déposé d’autres recours en 2013 et 2016.