GB News: Feltz s’en prend aux «guerriers éveillés» essayant de «faire tomber» le Royaume-Uni – «Ne fera aucune faveur» | Royaume-Uni | Nouvelles

La présentatrice de télévision a déclaré avec passion qu’elle était “fier” et “reconnaissante” d’être britannique lors d’une discussion avec Dan Wootton sur sa machine à sous Tonight Live sur GB News. En réponse à une question d’un téléspectateur sur ce qu’elle pensait des “guerriers éveillés” dans les principaux médias de la rue qui “dénigrent constamment notre pays”, Mme Feltz a déclaré: “Je pense que quiconque parle de notre pays, qu’il soit réveillé ou non réveillé ne fait probablement aucun bien à personne. Je suis très fier d’être britannique. Je suis très reconnaissant d’être britannique.

“Ma famille est constituée de réfugiés juifs du monde entier qui ont trouvé refuge dans ce pays sûr.”

La star de la télévision a étudié la littérature anglaise au Trinity College de Cambridge, avant de se lancer dans une carrière extrêmement fructueuse dans les médias.

Elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision, dont Big Breakfast et Vanessa, ainsi que dans Strictly Come Dancing et Celebrity Big Brother.

Mme Feltz a ajouté: “Je ne pourrais pas être plus reconnaissante envers ce pays pour l’accueil, le contexte, l’éducation et l’amour que je ressens de ce pays.

“Par conséquent, quiconque réveillé ou non réveillé qui parle de ce pays ne trouvera pas grâce avec moi.”

Cela survient alors que les derniers chiffres d’audience montrent que GB News a atteint 3,7 millions de téléspectateurs au cours des quatre semaines précédant le 11 juillet.

« Nous savons que la consommation linéaire traditionnelle a vraiment changé », a-t-elle expliqué.

“Les gens ne restent pas chez eux pendant trois heures à regarder une émission.

“Au lieu de cela, ils veulent grignoter les meilleurs morceaux pour eux sur les plateformes qu’ils utilisent déjà.

« C’est pourquoi nous publions de manière native sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok et nous adaptons le contenu spécifiquement à la plate-forme sur laquelle il se trouve, nous sommes donc assez agnostiques en termes d’apparence et de sensation du contenu dans les différentes destinations que nous avoir et le site Web.