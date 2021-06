GB News: L’arrêt de la BBC se profile en raison du “biais du Brexit” – sondage accablant | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Au milieu des accusations d’« anti-Brexit » et de « parti pris anti-britannique » de la part de la BBC et de Good Morning Britain (GMB), les Britanniques se sont engagés à regarder la nouvelle chaîne de M. Neil dans l’espoir qu’elle livre des « reportages honnêtes ». Avant le lancement de la nouvelle chaîne le 13 juin, Express.co.uk a réalisé un sondage demandant aux lecteurs s’ils passeraient à l’émission de GB News « The Great British Breakfast ». Dans un résultat retentissant, 93 pour cent ont voté qu’ils passeront à la nouvelle émission de petit-déjeuner sur la chaîne.

Seulement quatre pour cent ont déclaré qu’ils ne le feraient pas tandis que trois autres pour cent n’étaient pas sûrs.

Commentant le sondage, les lecteurs ont critiqué Good Morning Britain et la BBC pour leurs prétendus récits.

Un lecteur a déclaré : « Tout ce que nous voulons, c’est un reportage honnête, sans lavage de cerveau de Lefty et faux récit !

“J’espère que GB News offrira cela comme norme minimale!”

Un deuxième a déclaré: “Enfin une chaîne qui présentera un point de vue équilibré sous tous les angles, et pas un seul. J’ai hâte.”

Un troisième a déclaré: “J’ai arrêté de regarder la BBC il y a des années, une société détenue par des wokes, présentée par des wokes et regardée par des wokes.

“Donc, dans mon cas, je ne changerai pas, je me mettrai simplement à l’écoute d’une nouvelle chaîne d’information qui me représente, une chaîne d’information qui n’a pas d’agenda, une chaîne d’information qui n’est pas anti-britannique. “

Un autre a déclaré: “Défendez la BBC qui n’est pas adaptée à son objectif.

En plus d’être dirigée par M. Neil, la chaîne aura également l’ancienne Sky Sports Kirsty Gallacher et l’ancien correspondant d’Euronews Darren McCaffery.

La chaîne a également réussi à arracher des scalps en acquérant l’ancien homme de la BBC Simon McCoy et l’ancien présentateur de Sky News Colin Brazier.

La chaîne a l’intention de diffuser 6 500 heures par an d’informations originales et de débats contre d’autres diffuseurs.

John McAndrew, un vétéran de 25 ans pour la BBC, Sky News, ITN et NBC News, a affirmé que la chaîne voulait puiser dans ceux qui se sentent ignorés du climat actuel de l’actualité.

Il a déclaré: “Nous pouvons ressentir une réelle soif de quelque chose de frais et de différent dans les journaux télévisés et les débats.

«C’est humiliant parce que nous sommes une petite start-up avec une fraction des ressources des autres, mais ce qui nous manque en taille, nous le compensons par la passion et la détermination de fournir un foyer accueillant pour des nouvelles et des débats britanniques honnêtes.