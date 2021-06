GB News : les entreprises qui arrêtent de faire de la publicité sur la chaîne font face à un boycott – « Restez à l’écart de l’agenda de réveil ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Le président américain – surnommé “Sloppy Joe” par ses rivaux pour ses gaffes fréquentes – a commis sa dernière bévue après s’être entretenu en face à face avec le président russe à Genève plus tôt dans la journée. La stabilité nucléaire, la cybersécurité et d’éventuels échanges de prisonniers étaient à l’ordre du jour alors que […] More