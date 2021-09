GB News : l’homme frustré fait rage sur ”Pathétique n’est-ce pas ! Pourquoi ne proposent-ils pas un plan’ | Royaume-Uni | Nouvelles

L’animateur de GB News, Patrick Christys, est descendu dans les rues de Londres pour s’adresser au public et connaître ses réflexions sur Boris Johnson et la dernière proposition du gouvernement conservateur en matière de protection sociale. Un homme mécontent a fait valoir qu’il voulait voir une opposition plus constructive de la part du Parti travailliste. Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, et son parti ont été très critiques à l’égard du gouvernement conservateur après l’annonce qu’ils augmenteraient la taxe d’assurance nationale.

Cependant, l’homme frustré a fait valoir qu’il était pathétique que le parti n’ait proposé aucune alternative viable.

Il a également admis qu’il n’appuyait pas pleinement la décision du gouvernement conservateur.

Il a déclaré: “Nous continuons à payer pour le NHS, où va-t-il.

« N’est-ce pas Gordon Brown qui a détruit le dernier régime de retraite de tout le monde pour payer le NHS ?

“Nous sommes dans la même position maintenant qu’à l’époque.”

Il a poursuivi en disant: “J’aimerais voir un peu plus d’opposition.

“Pourquoi l’opposition ne propose-t-elle pas de plan.

“Ils ont refusé de le soutenir mais je ne sais pas s’ils ont dit autre chose.

“C’est pathétique, n’est-ce pas.”

