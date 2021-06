GB News’ Michelle Dewberry dans la défense ferme de Thatcher: ‘Je peux tout faire grâce à elle’ | Royaume-Uni | Nouvelles

Mme Dewberry rejoindra la nouvelle chaîne de télévision GB News. La femme d’affaires et diffuseur présentera un programme cinq soirs par semaine en liaison avec des communautés d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. Née et élevée à Hull, Mme Dewberry est une ardente défenseure de la lutte contre la fracture nord-sud et une ardente championne des communautés non métropolitaines.

Depuis sa sortie de l’école à 16 ans, elle a fondé plusieurs start-up, conseillé plusieurs entreprises et travaillé sur de nombreux projets d’accompagnement des chômeurs vers l’emploi.

Mme Dewberry s’est présentée comme candidate à Hull lors de deux élections générales, d’abord en tant qu’indépendante en 2017, puis pour le Brexit Party en 2019, lorsqu’elle a obtenu près de 18% des voix.

Commentant son adhésion à GB News, elle a déclaré: “Nous visons à créer quelque chose de différent et oui, l’opinion y figurera. Nous discuterons de l’actualité, pas seulement de la rapporter.”

Au fur et à mesure que l’anticipation de la chaîne grandit, des rapports déterrés mettent en lumière les opinions personnelles de Mme Dewberry.

En 2019, la star de l’Apprenti s’est disputée avec l’auteur Afua Hirsch pour savoir si Margaret Thatcher aurait dû être honorée d’une statue dans sa ville natale.

Mme Hirsch a affirmé que l’ancien Premier ministre avait contribué à « créer le néolibéralisme », tandis que Mme Dewberry a affirmé qu’elle avait aidé les femmes à croire qu’elles pouvaient « accomplir n’importe quoi ».

Lors d’un débat sur The Pledge de Sky News, la chroniqueuse du Guardian, Mme Hirsch, a déclaré : « Elle a fait plus de mal à l’égalité que tout autre dirigeant de ma vie.

“Elle a créé la destruction des réformes bancaires qui ont contribué à créer la crise du crédit. Elle a contribué à créer un néolibéralisme qui nous a rendus inégaux.

“Il y a tellement de nos problèmes actuels qui ont commencé avec elle.”

Mme Dewberry a riposté : « Je crois vraiment que je peux réaliser tout ce que je veux.

“Je ne crois pas que mon sexe me retient.

“Vous pourriez me traiter d’illusion, mais je ne le crois pas.”

Mme Hirsch est intervenue: “Je ne vous appelle pas trompé.”

JUST IN: Le demi-tour de Biden sur Nord Stream 2 pour ” coopter Merkel dans la politique chinoise

La star d’Apprentice a poursuivi: “J’ai l’impression que je peux tout faire et l’une des raisons pour lesquelles j’ai cette conviction est à cause de personnes comme Margaret Thatcher.

« La fille d’un marchand de légumes ou quoi qu’il soit. Elle a grandi dans un domaine à prédominance masculine pour devenir le très, très haut de son industrie et de son domaine et je respecte cela.

«Elle a peut-être pris des décisions ridicules, vous savez, elle a fait beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord.

“Mais je respecte énormément la réussite qu’elle a accomplie et dans cet environnement où nous disons constamment aux petites filles” vous allez être discriminée “.

« Nous devons leur montrer des zones où ils ne seront pas. »

Les commentaires passionnés ont suivi l’approbation d’une toute nouvelle statue de Margaret Thatcher dans sa ville natale de Grantham, dans le Lincolnshire.

La statue doit être érigée plus tard cette année, mais la date n’a pas encore été fixée.

Le conseil a accepté de le placer sur un socle de 3 m (10 pi) de haut pour éviter le vandalisme, ce qui fait que l’ensemble de la structure a plus de 6 m (20 pi) de haut.

Dans un rapport adressé au comité EN 2019, la police a déclaré qu’elle ne “s’opposerait” pas à la statue dans la ville, mais a averti des conséquences possibles.

La police a déclaré: “La nature de division de la baronne Thatcher en raison de sa carrière politique et de son héritage politique et le potentiel que cela entraîne du vandalisme a été soulevée comme une préoccupation.

“Une évaluation de la menace a été réalisée par la police du Lincolnshire qui considère qu’il est possible qu’une statue publique de la baronne Thatcher soit la cible de vandales à motivation politique.”

Cependant, le conseiller Matthew Lee, chef du conseil du district de South Kesteven, a déclaré que Mme Thatcher méritait le mémorial quelle que soit la politique des gens en raison de son impact sur la vie britannique.

M. Lee a déclaré: «Margaret Thatcher était une figure politique importante, à la fois nationale et internationale, et mérite d’être reconnue dans sa ville natale.

“Quel que soit votre point de vue, la statue attirera sans aucun doute plus de visiteurs dans la ville, ce qui ne peut être qu’une bonne nouvelle pour l’économie locale de Grantham, apportant des avantages et des opportunités aux résidents et aux entreprises locales.”