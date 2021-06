GB News: Michelle Dewberry dégoûtée alors qu’une invitée gloussante dit que le drapeau anglais vacille raciste | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’invité de GB News, Aggie MacKenzie, a affirmé que les maisons de l’Essex avec des camionnettes garées à l’extérieur et des drapeaux anglais accrochés devaient être hébergées par des Britanniques “racistes”. Elle a déclaré: “Je suis un peu drôle à propos des drapeaux en fait. Quand je conduis dans certaines parties de l’Essex et que vous passez devant une maison qui a une grande camionnette blanche à l’extérieur et un drapeau anglais, je vais hmm. est-ce que je juge que les gens à l’intérieur pourraient être légèrement racistes.”

La présentatrice Michelle Dewberry est intervenue: “Pourquoi, pourquoi feriez-vous une association entre cela et le racisme?”

Mme MacKenzie a poursuivi: “Je pense que je ne parle pas tellement de l’Union Jack, je parle du drapeau anglais qui est juste beaucoup plus concentré.

“Je parie que si j’interviewais cette personne dans l’Essex avec la grande camionnette blanche à l’extérieur, je sais que je fais tellement de jugements, je pense que je pourrais trouver que la personne à l’intérieur pourrait être un fan de Nigel Farage.”

Mme Dewberry a ajouté: “Je sais que certains de mes téléspectateurs deviendront des bananes, des crackers à l’écran. Je ne pense pas que ce soit juste.

“Je pense que si quelqu’un arbore un drapeau, Aggie et ils le font parce qu’ils sont fiers de leur pays et l’une de leurs façons choisies de le faire est de faire flotter le drapeau de leur pays, alors je pense que c’est absolument leur prérogative.

“Je pense que c’est mal et dommage que des gens comme vous aient ce point de vue.”

Cela survient alors que le Royal Mail a été ridiculisé pour avoir empêché son personnel de faire flotter le drapeau de St George sur leurs véhicules.

Le Royal Mail a empêché le personnel d’accrocher le drapeau anglais à l’un de ses 45 000 fourgons et camions au milieu du battage médiatique Euro 2020.

“Beaucoup d’entre vous ont regardé les euros au cours des derniers jours, beaucoup d’entre vous auraient parlé de toutes sortes de choses à voir avec l’Angleterre, Gareth Southgate, le match contre l’Écosse à venir.

“Vous avez peut-être regardé le Pays de Galles et sa victoire hier, mais quoi que vous fassiez, la plupart des gens qui aiment regarder le football aiment être un peu fiers du drapeau national.

“Maintenant, le Royal Mail a de nombreux postes, dont beaucoup sont des partisans de l’Angleterre. Le Royal Mail représente bien sûr certaines des plus grandes choses que ce pays fasse.”

Il a ajouté: “Beaucoup de postiers du Royal Mail veulent arborer un drapeau anglais depuis leur véhicule de poste. Maintenant, ce n’est peut-être même pas une camionnette, ce peut être un petit vélo ou l’une de ces choses qu’ils poussent parce que pendant le euros, les gens aiment arborer le drapeau anglais.”