GB News: Neil Oliver subit une réaction furieuse contre les commentaires sur le vaccin Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Neil Oliver a déclaré dimanche lors d’une diatribe de six minutes qu’il risquerait volontiers d’attraper un coronavirus en tant qu’expression de la liberté. Le présentateur de télévision et ancien président du National Trust for Scotland a également comparé ceux qui refusent de se conformer aux directives en vigueur à ceux qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ouvrant ses remarques, il a déclaré: “Pour moi, tout est question de liberté, pour moi sans liberté, rien ne sert à rien.”

Il a ensuite établi une comparaison entre ceux qui se sont opposés aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et ceux qui ne respectent pas les directives de Covid, en déclarant : tyrans.

M. Oliver a ensuite ajouté: « Si votre liberté signifie que je pourrais vous attraper Covid, qu’il en soit ainsi.

“Si ma liberté signifie que vous pourriez attraper Covid de moi, qu’il en soit ainsi. C’est honnêtement comme ça que je le vois.

“Pour le bien de la liberté, la vôtre et la mienne ensemble, je risquerai joyeusement d’attraper Covid. C’est une chance parmi tant d’autres que je suis prêt à saisir et avec plaisir.

« La vie n’est pas sûre. La liberté n’est pas sûre. Pour le bien de la liberté, la vôtre et la mienne ensemble, toutes les libertés étant de valeur égale, je risquerai joyeusement bien d’autres choses.”

Cependant, d’autres ont soutenu M. Oliver pour ses commentaires, affirmant que sa diatribe était “essentielle”.

L’un d’eux a dit : ” Neil, tu es l’homme qui comprend la liberté

“Il est essentiel. C’est crucial. Nous te saluons.”

Un autre a ajouté : « Je suis d’accord avec la plupart des sentiments.

«J’ai cependant personnellement envie de prendre le vaccin f **, puis de continuer ma vie comme bon vous semble.

« Ne portez pas de masque, mais prenez le foutu vaccin ! »

M. Oliver a déclaré lors de ses commentaires que ceux qui sont criés pour ne pas avoir pris le vaccin vivaient sous la “tyrannie”.

En juillet, M. Oliver a qualifié le verrouillage de Covid de “la plus grande erreur de l’histoire du monde”.

Dans une interview avec le magazine Herald, il a déclaré à propos des blocages : « Je pense que cela a été mal géré dès le début.

« Je pense que c’est la plus grosse erreur de l’histoire du monde. Je ne suggère pas une intention mauvaise ou malveillante. Je pense juste que c’est une erreur.

«Je suis apolitique, mais pendant le verrouillage, j’ai eu des opinions. Je pense que c’est la plus grosse erreur de l’histoire du monde, et je suis juste horrifié par les dégâts qui ont été causés.

“Quiconque le verrouillage a sauvé, je pense que d’un ordre de grandeur, d’autres ont été blessés.”

Le 2 août a vu 21 952 nouveaux cas et 24 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif au Royaume-Uni.

Il s’agit du plus faible nombre d’infections quotidiennes depuis la fin juin après la sortie complète du pays des restrictions de verrouillage le 19 juillet.

Au cours de la semaine se terminant le 28 juillet, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas était de 283,3 pour 100 000 personnes.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 5 902 354 cas et 129 743 décès dus au virus.

21 266 autres premières doses et 118 184 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées lundi.

Au total, 46 872 411 premières doses et 38 464 025 secondes doses ont été administrées, soit respectivement 88,6 % et 72,7 % de la population.