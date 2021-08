GB News: Nigel Farage demande au Royaume-Uni de remorquer les bateaux et accuse Macron de se venger du Brexit | Politique | Nouvelles

in

Nigel Farage dit qu’il n’y a “pas de règles dans l’UE” sur GB News

Le parrain du Brexit, Nigel Farage, est apparu dans l’émission GB News de Dan Wootton pour parler de l’afflux continu de migrants traversant la Manche. M. Farage, 57 ans, a suggéré qu’Emmanuel Macron remboursait au Royaume-Uni la décision prise par l’électorat britannique en 2016 lorsque les électeurs ont choisi de quitter l’Union européenne.

Il a déclaré: “Il y a un peu de retour sur investissement pour le Brexit en cours ici, notez mes mots.

« Ils apprécient plutôt notre difficulté.

Nigel Farage a ensuite affirmé que le président français ne se présenterait pas à la table des négociations à moins que Priti Patel n’adopte une position plus dure.

Il a déclaré à Dan Wootton de GB News: “La seule façon d’arrêter cela est de dire que personne qui passe par cette route ne sera autorisé à rester ou à demander le statut de réfugié – même s’il est authentique.”

Farage, qui a sa propre émission en semaine sur le plus récent réseau d’information britannique, a reconnu que ce serait difficile.

“C’est une chose difficile à faire”, a-t-il ajouté.

« Remboursement pour le Brexit » Nigel Farage appelle Macron et demande au Royaume-Uni de remorquer les bateaux (Image: GB News)

Farage est apparu sur GB et a parlé de l’afflux continu de migrants traversant la Manche. (Image : .)

Mais l’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party a ensuite déclaré que le gouvernement britannique devrait activement rendre les canots pneumatiques à Calais.

M. Brexit a déclaré: “Ensuite, ce que vous faites, c’est prendre les bateaux et les remorquer vers la France.

“Cela rendrait les Français et les Bruxellois absolument pots.”

Poursuivant son héritage de 20 ans d’exaspération contre l’Union européenne, l’ex-eurodéputé a souligné que le retour des bateaux en France rendrait Bruxelles et la France folles.

Il a également suggéré que les Nations Unies pourraient être indignées par cette décision.

Cependant, Farage était catégorique que cette décision « amènerait les Français à la table des négociations ».

Farage, 57 ans, a suggéré qu’Emmanuel Macron remboursait au Royaume-Uni le vote britannique sur le Brexit. (Image : .)

M. Brexit a déclaré: “Ensuite, ce que vous faites, c’est prendre les bateaux et les remorquer jusqu’en France.” (Image: .)

Il a poursuivi en réitérant ses propositions en disant : « Remorquez les bateaux dans le port de Calais et dites« vous êtes un pays sûr, revenez à vous ». »

Farage a déclaré qu’après l’arrivée des migrants en Grande-Bretagne, il existe un “processus tortueux” dans la façon dont les autorités enregistrent une demande d’asile.

Il a ajouté: “En attendant, la plupart s’enfuient, ils disparaissent.”

“Ils se lancent dans l’économie illégale, pensant, bien sûr, qu’ils sont venus en Grande-Bretagne – vous savez – avec un rêve de Dick Whittington de rues pavées d’or.”

“La réalité est qu’ils viennent en Grande-Bretagne et finissent dans une forme moderne d’esclavage.”

L’homme de 57 ans a également averti que le Royaume-Uni n’avait guère d’alternative s’il voulait réduire le nombre de migrants traversant la Manche.

Il a décrit la débâcle du canot comme une « invasion ». (Image : .)

“Vous pouvez mettre l’intégralité de la Royal Navy dans la Manche si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter la Border Force, vous pouvez ajouter les canots de sauvetage, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, vous pouvez mettre la RAF dans le ciel, vous pouvez installez des drones, vous pouvez faire ce que vous voulez, et rien de tout cela ne fait une seule différence si chaque fois qu’un bateau traverse les eaux britanniques, il est emmené à Douvres, traité, soigné, soigné, soigné, hôtels quatre étoiles et 38 £ par semaine pour dépenser de l’argent et trois repas carrés par jour », a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, les mauvaises conditions météorologiques ont contribué à faire baisser le nombre d’arrivées quotidiennes de migrants sur la côte du Kent.

Mais Farage, qui s’est présenté sans succès pour représenter les électeurs du siège de South Thanet dans le Kent en 2015, a prédit que les chiffres augmenteront à nouveau bientôt.

Il a décrit la débâcle du canot comme une « invasion ».

Alors qu’il a avoué avoir été critiqué pour avoir utilisé un tel langage, Farage a déclaré: “Nous avons littéralement des dériveurs qui atterrissent sur les plages du Kent et des gens qui s’enfuient dans la campagne au-delà.”

Farage s’est attiré des ennuis en 2016 lorsqu’il a dévoilé l’affiche “Breaking Point”. (Image : .)

« Quel autre mot pouvez-vous utiliser ? », a-t-il demandé.

Farage a suggéré que le nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni en 2021 pourrait atteindre 30 000.

C’est presque le même nombre que le nombre de personnes qui vivent à Whitstable sur la côte du Kent.

L’homme politique favorable au Brexit s’est retrouvé en difficulté lors du référendum de 2016 lorsqu’il a dévoilé la tristement célèbre affiche “Breaking Point” de Leave.EU.

La semaine dernière, le groupe anti-Brexit Led By Donkeys a lancé une campagne attaquant les entreprises qui font de la publicité sur GB News.

Dans l’un de leurs plus récents panneaux d’affichage, Led By Donkeys a suggéré que ces sociétés avaient «payé» pour que Nigel Farage attaque les équipages des canots de sauvetage de la RNLI.