La marque de bière néerlandaise a provoqué l’indignation la semaine dernière lorsqu’elle a cédé aux demandes de guerriers des médias sociaux réveillés de retirer leurs publicités de la nouvelle chaîne d’Andrew Neil. Depuis, il est apparu que la longue campagne Schtop de la marque comportait de nombreux clips qui feraient sans aucun doute défaut à l’ère éclairée d’aujourd’hui.

Parmi eux, Ronald Top, l’homme de Grolsch, interrompt un scénario et dit « Stop, ce n’est pas encore prêt ».

Une publicité humoristique intitulée “Movie” de 2000 imite un film pornographique où une femme au foyer peut à peine contenir son désir d’un ouvrier costaud qui vient réparer son réfrigérateur.

Dans une publicité bourrée de stéréotypes, M. Top arrête la scène et dit : « Arrêtez, arrêtez, ce film bleu n’est pas encore prêt.

« (montrant l’homme) où est la moustache de ce type ? Pourquoi répare-t-il réellement le réfrigérateur ?

Le souffle coupé, il dit : « Je suis venu réparer ton frigo.

Elle répond d’une voix très excitée : « C’est par ici. C’est tellement chaud…”

La caméra passe à M. Top qui dit, après avoir siroté son Grolsch, « maintenant c’est beau ».

Mark Oates, du groupe de réflexion néolibéral The Adam Smith Institute, a déclaré à Express.co.uk qu’il accusait l’entreprise de « signalisation de la vertu ».

Il a ajouté : « La responsabilité sociale et d’entreprise est un terme technique que la plupart associent au bénévolat à la banque alimentaire ou aux entreprises qui collectent des fonds pour les soins palliatifs.

“Mais le fait qu’il soit utilisé comme justification par ces entreprises qui se désengagent de GB News alors qu’elles ont cédé à des foules orchestrées de littéralement des dizaines de personnes sur Twitter montre la rareté de la décision, est antisocial en réduisant la portée de l’actuel débat d’affaires, et il n’est certainement pas responsable pour une entreprise de céder à la foule.

“GB News n’a même pas diffusé quoi que ce soit de controversé, mais ils ont été reconnus coupables par le tribunal de réveil.”

Robert Poll, qui a fondé Save Our Statues, qui se bat pour garder intacte l’histoire culturelle du Royaume-Uni, a été tout aussi cinglant.

Il a déclaré: «La moralité de ces sociétés mondiales est profonde – un vernis, à appliquer uniquement lorsque cela est approprié et s’il est jugé bon pour les affaires.

« Beaucoup n’ont aucun scrupule à faire de la publicité et à traiter dans des pays où les droits de l’homme sont violés, mais une chaîne d’information réglementée par l’Ofcom est apparemment trop pour leur sensibilité délicate.

“L’attitude de Grolsch envers la publicité offensante – qu’elle est mauvaise parce qu’elle décourage les ventes, plutôt que de l’être intrinsèquement – est une preuve supplémentaire de cette hypocrisie.”

S’exprimant à l’époque, Stuart Cain, qui a travaillé sur la campagne, a déclaré à la publication de l’industrie, le Morning Advertiser : « ‘Movie’ continue d’établir le personnage excentrique de Grolsch en l’établissant comme une marque unique et distinctive. »

Il est également apparu qu’Alan Clark, alors patron de SABMiller qui possédait Grolsch, Peroni et Fosters jusqu’en 2016, a déclaré qu’il était temps d’abandonner les publicités sexistes en 2015 car les femmes buvaient de plus en plus de bière.

Il a déclaré au Daily Mail qu’il était temps de passer des campagnes qui étaient soit “dédaigneuses” soit “insultantes” envers les femmes.

Il a ajouté: «Peroni s’est éloigné de l’impact de la fraternité universitaire lager lout.

« La bière est désormais associée à la mode, à l’art et au design.

«Le monde est passé des gars qui racontent des blagues un samedi et à une consommation élevée. La bière est maintenant bue par les femmes et les hommes ensemble.

La marque appartient désormais aux Brasseries Asahi.

Annonçant sa décision de boycotter la chaîne, Grolsch a déclaré : « Cette publicité pour Grolsch a été diffusée sur la chaîne GB News complètement à notre insu ou sans notre consentement, et nous sommes en train d’enquêter avec nos partenaires médias sur les raisons de cela.

“Grolsch est une marque qui se targue de valeurs fondamentales d’inclusion et d’ouverture à tous, et nous voulons être clairs sur le fait que nous ne nous associons à aucune plate-forme ou à aucun point de vente qui va à l’encontre de ces valeurs.”

Grolsch a été contacté pour commenter.