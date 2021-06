GB News SONDAGE : Passerez-vous de BBC Breakfast et GMB pour regarder la nouvelle émission du matin ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Les lecteurs peuvent voter dans notre sondage pour savoir s’ils envisagent d’abandonner BBC Breakfast et GMB d’ITV pour regarder le programme du matin du nouveau réseau appelé The Great British Breakfast. Et dites-nous plus sur ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

Notre sondage intervient alors que la nouvelle chaîne, présidée par l’intervieweur politique chevronné Andrew Neil, se lance avec une émission spéciale dans une semaine seulement.

Le nouveau réseau débutera avec une émission intitulée Welcome To GB News à 20 heures le 13 juin.

Leur émission matinale mettra en vedette une sélection d’hôtes, dont l’ancienne présentatrice de Sky Sports Kirsty Gallacher et l’ancienne présentatrice du petit-déjeuner d’Euronews Rosie Wright.

Les autres présentateurs de The Great British Breakfast sont Nana Akua, Rebecca Hutson, Inaya Folarin Iman et Darren McCaffrey.

La nouvelle émission du matin sera en compétition pour BBC Breakfast, dont les présentateurs sont Dan Walker, Naga Munchetty, Louise Minchin et Charlie Stayt.

Ce sera également une nouvelle concurrence pour GMB après que Piers Morgan ait quitté de manière sensationnelle le programme ITV connu pour ses débats enflammés plus tôt cette année.

Pendant ce temps, Kay Burley revient à son créneau de petit-déjeuner à Sky News lundi après une suspension de six mois pour avoir enfreint les règles de Covid pour célébrer son 60e anniversaire en décembre dernier.

M. Neil, largement considéré comme l’interrogateur politique le plus coriace de la télévision, dirigera la programmation du soir de GB News avec un programme d’informations et d’interviews aux heures de grande écoute.

Et le diffuseur Nana Akua animera Tonight Live With Nana Akua.

Le diffuseur et auteur Neil Oliver, connu pour ses programmes tels que Coast et A History Of Ancient Britain, animera Neil Oliver Live.

Le comédien Andrew Doyle animera Free Speech Nation, décrit par le réseau comme « un filetage intrépide des débats les plus épineux du pays ».

L’ancien présentateur d’ITV, Alastair Stewart, présentera Alastair Stewart And Friends, avec une conversation et une analyse de l’actualité.

M. Brazier et la commentatrice sociale Mercy Muroki animeront une émission commune, tout comme l’ancienne députée travailliste Gloria De Piero et l’économiste Liam Halligan.

M. McCoy et Alex Phillips co-animeront également un programme de l’après-midi.