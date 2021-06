GB News : un directeur d’école dénonce l’enseignement du privilège blanc ” Quel est le but de l’éducation ! ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Katharine Birbalsingh, fondatrice et directrice de l’école communautaire Michaela, a mis en garde contre les stratégies d’éducation qui pourraient exacerber le problème du racisme plutôt que de le résoudre. En parlant sur GB News, elle a fait remarquer que le but d’aller à l’école était de donner aux enfants une bonne éducation. Elle a fustigé l’idée que les cours étaient consacrés à enseigner aux enfants que les enfants blancs étaient les oppresseurs et que les enfants non blancs étaient opprimés.

Mme Birbalsingh a raconté à quel point il était préoccupant qu’une école au Royaume-Uni ait vu des enfants séparés en fonction de leur race afin de parler du privilège des blancs.

Plus à venir…