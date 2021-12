Gboard Emoji Kitchen ajoute la prise en charge des combos de chiens

Cela fait 21 mois depuis le lancement d’Emoji Kitchen, la fonctionnalité de mash-up de Gboard qui vous permet de combiner deux emoji différents ou similaires pour créer un autocollant loufoque et unique. Pendant ces mois, les chats couraient librement comme s’ils possédaient l’endroit parce qu’ils étaient soutenus par la « cuisine », mais pas les chiens. La tragédie. La parodie.

Avec chaque mise à jour et chaque nouveau lot d’emoji pris en charge, les amoureux des chiens comme moi ont creusé dans le clavier pour essayer de voir si justice était rendue à leurs chiots bien-aimés, en vain. Aujourd’hui, tout va bien dans le monde car les doggos sont enfin combinables avec d’autres emoji.

La mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs de la version bêta de Gboard, et elle ne se limite pas aux chiens 🐶. D’autres ajouts à la fonction combo incluent la boîte-cadeau 🎁, le trophée 🏆, le pingouin 🐧, le raton laveur 🦝, le caniche 🐩, la bûche d’arbre 🪵, la banane 🍌 et l’orange 🍊.

Pour l’essayer, vous devez exécuter la dernière version bêta de Gboard et accéder à Gboard Paramètres > Emojis, autocollants et GIF et activer Autocollants Emoji. Ensuite, ouvrez n’importe quelle application prenant en charge les autocollants – WhatsApp, Google Messages, Twitter, Telegram, Instagram, Signal, Facebook Messenger, etc. – et tapez l’emoji du chien suivi d’un autre. Tous ne sont pas pris en charge, mais la plupart des smileys le sont, ainsi que de nombreux animaux et ceux centrés sur la nature. Les autres catégories sont moins représentées.

Exemples de doggo Gboard Emoji Kitchen

L’attente du mignon petit chien emoji, bien que longue et brutale, en valait la peine. Il peut être mélangé avec des centaines d’autres pour les résultats les plus impressionnants, adorables, terrifiants (n’essayez pas l’araignée), ridicules et dérangeants. Par exemple, vous pouvez faire un chien de cow-boy, mettre un chiot dans une boîte cadeau, lui demander de vous chercher le journal ou le nommer directeur d’agence. Ne lui donnez pas de citron, cependant.