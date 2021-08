Gboard se prépare pour Android 12 avec encore plus d’améliorations Material You

À l’approche du lancement officiel d’Android 12, Google met à jour davantage de ses applications pour prendre en charge tous ses nouveaux thèmes Material You. Gboard a été l’un des premiers à recevoir une cure de jouvence, avec sa nouvelle palette de couleurs désormais disponible pour tous ceux qui utilisent la dernière version bêta d’Android. Cependant, il semble que le look ne soit pas encore tout à fait terminé, car de nouveaux éléments Material You sont en route dans une prochaine version.

Android 12 est tout au sujet des regards arrondis, et le clavier n’est pas différent. Les gens de 9to5Google ont fouillé le dernier APK de Gboard et ont réussi à activer certains de ses futurs fioritures, y compris toutes sortes de bords sinueux dans son interface utilisateur.

La gauche: Matériel Gboard actuel que vous concevez. Droite: Nouveau design (via 9to5Google).

Les touches rectangulaires ont été remplacées par des cercles contextuels, ainsi que de nouvelles options en forme de pilule lors de la sélection des touches emoji et de ponctuation. Les lettres restent également visibles lorsque vous appuyez sur une touche au lieu de disparaître sous un cadre blanc.

La gauche: Matériel Gboard actuel que vous concevez. Droite: Nouveau design.

Google est également en train de reconcevoir le menu des paramètres de Gboard, quelques jours seulement après avoir mélangé certaines de ses options emoji cruciales dans une nouvelle catégorie. Avec son look rafraîchi, il correspond au nouveau menu de préférences One UI-esque. La page “Thèmes” a également fait peau neuve, avec des bulles arrondies et de nouveaux looks pour ses cartes thématiques.

La gauche: Menu des paramètres actuels. Milieu: Nouveau menu de paramètres. Droite: Nouveau menu “Thème”.

Ces changements ont été repérés dans la version bêta 10.9 de Gboard, mais ils ne sont pas encore accessibles aux utilisateurs. Avec la version stable d’Android 12 dans un avenir proche, il ne devrait pas falloir longtemps avant que tout le monde ait accès à cette nouvelle interface utilisateur.