Gboard sur Wear OS reçoit une mise à jour surprise avec de nouvelles améliorations

Google vient de publier une mise à jour surprise de l’application Gboard sur Wear OS. La nouvelle mise à jour apporte une nouvelle mise en page qui ressemble davantage à Gboard sur les meilleurs téléphones Android tout en apportant quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’expérience.

Le clavier est maintenant livré avec un fond noir au lieu du ton grisâtre de la version précédente. Il modifie également certains éléments de conception et de mise en page avec des boutons plus grands et plus prononcés. Vous pouvez voir la différence entre les deux versions ci-dessous:

Le bouton de langue circulaire n’est plus présent et a été déplacé vers la barre d’espace. Maintenez la barre d’espace maintenant plus grande enfoncée pour afficher les options de langue et de saisie similaires au comportement de l’application pour smartphone. Et lorsque vous voulez un aperçu de ce que vous avez tapé, vous pouvez faire glisser votre doigt du haut de l’écran de votre montre, et vous obtiendrez une vue plus grande de votre message.

La barre des suggestions de travail a été modifiée pour faciliter l’accès aux méthodes de saisie telles que la voix, les chiffres et les émoticônes. Les suggestions et corrections ont également été améliorées et devraient permettre aux utilisateurs de faire défiler et de trouver plus facilement le mot souhaité.

Source: Google

Wear OS avait déjà une saisie de texte décente, mais la nouvelle mise à jour devrait encore améliorer les choses et rapprocher l’expérience de l’application de celle de l’homologue du smartphone. Google déclare que la mise à jour devrait rendre la saisie plus rapide et plus facile et qu’elle devrait être disponible prochainement:

Nous sommes ravis d’apporter cette mise à jour à la communauté Wear OS dans les prochains jours. Nous avons hâte de partager ce qui nous attend de plus pour Wear OS by Google en 2021!

À l’approche de Google I / O 2021, il est prévu que Google discutera de Wear OS dans une certaine mesure, mais cela suggère que d’autres mises à jour sont en cours pour la plate-forme.

La mise à jour semble être déjà arrivée pour de nombreux utilisateurs sur les meilleures montres Wear OS comme le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3. La mise à jour est disponible à 12,81 Mo.

Le meilleur de Wear OS

GPS TicWatch Pro 3

La montre Wear OS que vous devriez acheter

Le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3 est la meilleure montre intelligente Wear OS que vous puissiez acheter, grâce à son écran double couche, sa grande batterie et son nouveau chipset Qualcomm. Les mises à jour de Google et de Mobvoi continuent d’améliorer la montre, en apportant plus de fonctionnalités et des performances plus rapides.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

