Gboard’s Material You redesign ajuste son clavier flottant et son traducteur intégré

La marche vers une thématisation dynamique se poursuit

Comme la plupart des applications de Google, Gboard est en pleine refonte. Bien que Material You ne change pas radicalement l’apparence du clavier de votre appareil – il s’agit toujours d’une disposition QWERTY, après tout – il fournit de nouveaux bords arrondis tout en correspondant au thème de votre appareil. Si vous êtes un utilisateur régulier du mode flottant de Gboard, un nouveau look arrive pour rationaliser la façon dont vous déplacez et redimensionnez l’interface utilisateur.

Comme indiqué dans un démontage d’APK par les développeurs XDA, la dernière version bêta de l’application de clavier par défaut de Google apporte quelques modifications mineures à l’affichage contextuel. L’onglet utilisé pour déplacer le tableau sur votre écran a été rétréci, ne dépassant plus le bas de l’interface utilisateur et utilisant deux lignes plutôt qu’une icône complète pour indiquer qu’il est mobile. Les bords arrondis s’étendent sur l’intégralité du clavier, correspondant aux nouvelles touches circulaires arrivées à l’approche d’Android 12. Et la grille de redimensionnement utilise désormais une bordure complète le long de Gboard pour mettre en évidence ses bords.

La gauche: Ancienne interface utilisateur flottante. Droit: Nouvelle interface utilisateur flottante (via XDA).

Il s’agit de quelques changements subtils, mais cela a fière allure lorsqu’il est associé à ces récents changements de Material You. C’est une touche plus moderne et sophistiquée que ce que nous avons vu auparavant de l’application.

Ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité de cette version bêta mise à jour. La fonction de traduction de Gboard dispose désormais d’une nouvelle interface utilisateur pour correspondre aux thèmes dynamiques de Material You. Ce changement particulier semble beaucoup plus moderne que la mise en page initiale que nous avons vue, en particulier à côté du reste des modifications apportées pour Android 12.

Galerie d’images (2 images)

La gauche: Ancienne interface utilisateur de traduction. Droit: Nouvelle interface utilisateur de traduction (via XDA).

La nouvelle interface utilisateur pour les claviers flottants et la traduction en ligne a été repérée dans la dernière version bêta de Gboard, bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Si vous avez envie de tenter votre chance avec la roulette de mise à jour côté serveur, rendez-vous sur APK Mirror pour télécharger et installer cette version bêta.

