GBR Stock pourrait être un enfant d’affiche pour l’hystérie de Meme Stock

Dans la récente hystérie des stocks de mèmes alimentée par Reddit qui nous a captivés ces derniers mois, certaines actions complètement inconnues ont explosé. Tel est le cas avec Nouveau concept d’énergie (NYSEAMERICAIN:GBR). Les investisseurs en actions GBR ont vu le cours de l’action de la société ouvrir l’année en dessous de 2 dollars par action et grimper à plus de 30 dollars par action en une journée de fin janvier.

Source: FreezeFrames / Shutterstock.com

Maintenant, ce genre d’appréciation est conforme à ce que nous avons vu avec d’autres stocks de meme notables. En fait, une énorme corrélation semble s’être consolidée parmi ces actions plus tôt cette année.

Cela dit, le stock GBR est celui qui semble s’être dissocié du train de stock meme. Le cours de son action se négocie désormais à près de 5 $ par action au moment de la rédaction de cet article, de sorte que les investisseurs qui sont restés stables depuis le début de l’année ont toujours un double entre les mains, mais une baisse de 85% par rapport à son sommet effacera rapidement tout sentiment positif. ).

Dans l’intérêt d’en savoir plus sur cette entreprise, plongeons-nous dans ce que fait New Concept.

Stock GBR: le petit mème qui pourrait

New Concept Energy est une entreprise qui a une histoire assez intéressante (et longue).

En effet, l’entreprise existe depuis 1978. Au cours des deux dernières décennies, l’entreprise s’est tournée vers le développement de l’énergie et des ressources. Essentiellement, la société perce des puits et entreprend également diverses activités d’exploration.

Le nouveau concept semble s’être installé auprès des investisseurs en actions meme pour diverses raisons. Cependant, il y a quelques commentaires intéressants sur les précédentes flambées des cours des actions GBR qui indiquent qu’il y a un élément spéculatif (ou peut-être néfaste) en jeu ici avec ce stock. Pour les spéculateurs à la recherche de risques qui achètent sur le battage médiatique des médias sociaux, c’est une bonne chose.

Cependant, pour les investisseurs traditionnels, conservateurs et à long terme, moins.

Il n’y a vraiment pas beaucoup d’informations disponibles publiquement sur cette société. En conséquence, je fais ce que je fais le plus avec chaque entreprise que je regarde, et jette un œil sous le capot. En effet, les chiffres sont la meilleure partie de l’investissement.

C’est la pièce qui, je pense, manquait à la foule inspirée de Reddit lors de l’achat de ce stock à son apogée ou près de celui-ci.

Beaucoup à désirer

D’accord, étant donné ce que nous savons sur New Concept (qui n’est pas vraiment grand-chose), peut-être que les chiffres raconteront une meilleure histoire.

Malheureusement, le dernier rapport sur les bénéfices de la société pour le trimestre clos le 30 septembre jette une lumière assez sombre sur ce titre. En effet, les bénéfices de l’entreprise, disons, laissent beaucoup à désirer.

New Concept a déclaré un bénéfice net de 2,3 millions de dollars au cours de ce trimestre. Pour une entreprise qui était évaluée en début d’année avec une capitalisation boursière d’environ 10 millions de dollars, cela semble être bon marché. Du moins, à première vue.

En plongeant un peu plus dans les chiffres, nous voyons que l’intégralité de ce gain provenait d’une vente de ses puits. En fait, la société a vendu l’ensemble de ses opérations pétrolières et gazières à un tiers indépendant mi-2020. La bonne nouvelle pour les investisseurs est que cette vente a anéanti la responsabilité de 2,7 millions de dollars de la société pour boucher et abandonner les puits existants. La mauvaise nouvelle est que l’intégralité de l’entreprise a été vendue pour seulement 85 000 $.

En conséquence, il s’agit d’une entreprise qui n’est plus en affaires. La société semble avoir des actifs immobiliers, il y a donc une certaine valeur comptable avec ce stock. Cependant, la dure réalité est qu’il s’agit d’une coquille d’entreprise qui existait autrefois.

La société recherche activement de nouvelles opportunités d’acquisition sur son site Web. Il a énuméré les critères cibles ici (faire de mon mieux pour fournir un message d’intérêt public à tous les vendeurs potentiels).

Maintenant, cela pourrait expliquer pourquoi l’entreprise n’a pas publié d’états financiers depuis. Il n’y a peut-être simplement rien à signaler. Au moment d’écrire ces lignes, il semble que l’entreprise n’ait aucun revenu et aucun passif. En d’autres termes, une ardoise vierge. (Mais loin d’être une société de chèques en blanc comme une SPAC, ne confondons pas les deux).

N’y allez pas

Pour les investisseurs en actions GBR, le 28 janvier aurait été une très bonne journée pour vendre ces actions; Je veux dire, ces gains…

Pour les investisseurs qui espèrent encore un autre rebond incroyable, je pense que ce titre vaut la peine de rester aussi loin que possible pour le moment. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il y avait une manipulation du cours des actions impliquée dans la hausse rapide des actions GBR. Cependant, d’un point de vue fondamental, cela n’a absolument aucun sens.

Il y a certainement un aspect de risque avec chaque achat d’actions que nous faisons. Nous n’achetons pas d’actions sans nous attendre à un rendement raisonnable. Cependant, la spéculation requise avec une entreprise comme celle-ci est insensée. À mon avis, il ne s’agit pas d’une action de première qualité qu’un investisseur devrait envisager aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.