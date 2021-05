GBTC Discount présente un défi unique pour les niveaux de gris et les investisseurs

Compartir

Depuis 2013, le Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) offre à ses investisseurs une exposition au Bitcoin (BTC) via un instrument privé coté en bourse. Cependant, la convertibilité et la liquidité de la fiducie diffèrent grandement d’un fonds négocié en bourse (FNB).

Les fiducies sont structurées comme des entreprises, du moins de manière réglementaire, et sont des «fonds à capital fixe» qui ne peuvent initialement être vendus qu’à des investisseurs accrédités. Cela signifie que le nombre d’actions disponibles est limité et n’est accessible qu’aux commerçants de détail via les marchés secondaires. En outre, une action GBTC ne peut pas être échangée contre la position BTC sous-jacente.

Historiquement, GBTC se négociait au-dessus de l’équivalent BTC détenu par le fonds, ce qui était causé par une demande excessive de la part des détaillants. La pratique courante pour les clients institutionnels était d’acheter des actions en niveaux de gris directement au pair et de les vendre avec profit après la période de blocage de six mois.

Pendant la majeure partie de 2020, les actions GBTC se sont négociées avec une prime par rapport à leur valeur liquidative (VNI), qui variait de 5% à 40%. Cependant, cette situation a radicalement changé en mars 2021. L’approbation de deux ETF Bitcoin au Canada a largement contribué à l’extinction de la prime GBTC.

Les fonds ETF sont moins risqués et moins chers que les fiducies. De plus, il n’y a pas de période de blocage et les investisseurs particuliers peuvent avoir un accès direct pour acheter des actions au pair. Ainsi, l’émergence d’un meilleur véhicule d’investissement Bitcoin a repris une grande partie de l’attrait que le GBTC avait autrefois.

DCG peut-il sauver GBTC?

Prime en niveaux de gris GBTC par rapport à la valeur liquidative. Source: Ycharts

À la fin du mois de février, la prime GBTC est entrée en territoire défavorable et les détenteurs ont commencé à changer désespérément leurs positions pour éviter de rester coincés sur un instrument coûteux et non échangeable. La situation s’est détériorée à une réduction de 18% malgré le prix du BTC atteignant un niveau record à la mi-mars.

Le 10 mars, Digital Currency Group (DCG), la société mère de Grayscale Investments, a annoncé son intention d’acheter jusqu’à 250 millions de dollars d’actions en circulation de GBTC. Bien que le conglomérat n’ait pas précisé la raison de cette décision, la remise excessive aurait certainement mis à rude épreuve sa réputation.

Alors que la situation se détériorait, DCG a annoncé une feuille de route pour convertir ses fonds fiduciaires en un ETF américain, bien qu’aucune garantie ou échéancier spécifique n’ait été signalé.

Le 3 mai, la société a annoncé qu’elle avait acheté pour 193,5 millions de dollars d’actions GBTC en avril. En outre, DCG a augmenté son potentiel de rachat d’actions GBTC à 750 millions de dollars.

Compte tenu des 36,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour la fiducie GBTC, il y a des raisons de croire que l’achat de 500 millions de dollars d’actions pourrait ne pas suffire à atténuer la réduction de prix.

Pour cette raison, des questions importantes se posent. Par exemple, DCG peut-il perdre de l’argent en effectuant un tel échange? Qui vend désespérément et envisage une conversion d’ETF?

Avoir hâte de

En tant que contrôleur du gestionnaire de fonds, DCG peut acheter les actions du fonds fiduciaire aux prix du marché et retirer l’équivalent Bitcoin pour le rachat. Par conséquent, acheter du GBTC à un rabais et vendre du BTC aux prix du marché produira systématiquement des bénéfices et il n’y a aucun risque à le faire.

Hormis certains fonds qui publient régulièrement des rapports sur leurs avoirs, il n’y a aucun moyen de savoir qui vend du GBTC en dessous de la valeur liquidative. Les seuls investisseurs avec des participations de 5% ou plus sont BlockFi et Three Arrows Capital, mais aucun d’entre eux n’a signalé une réduction de sa position.

Il se peut donc que plusieurs détaillants quittent le produit à tout prix, mais il est impossible de le dire à ce stade.

Bien que l’achat de GBTC à un rabais de 10% ou plus puisse sembler une bonne affaire au début, les investisseurs doivent se rappeler qu’à partir de maintenant, il n’y a pas d’autre moyen de sortir de ces actions que de les vendre sur le marché.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.