GDC annonce que le spectacle 2022 aura lieu dans la vraie vie

Les organisateurs de la Game Developers Conference (GDC), Informa Tech, ont déclaré que le salon de l’année prochaine sera un événement physique.

La société a annoncé cette nouvelle lors du coup d’envoi de la GDC 2021, affirmant que le salon se tiendra du 21 au 25 mars dans sa maison traditionnelle du Moscone Center de San Francisco.

Informa Tech dit qu’il s’agira d’un “événement en personne”, mais ne fait aucune référence à l’existence d’un composant en ligne. Depuis l’annulation du GDC en 2020, l’organisation organise des conférences virtuelles.

“Nous sommes ravis de lancer l’événement GDC virtuel le plus robuste à ce jour, qui offre une énorme quantité de contenu unique de l’ensemble de l’industrie et bénéficie de nos enseignements tirés de plus d’un an d’événements GDC numériques”, a déclaré le vice-président de Informa Tech. les médias de divertissement Katie Stern (photo) ont déclaré. “Nous attendons également avec impatience le retour de GDC 2022 à San Francisco l’année prochaine et l’opportunité de revoir cette communauté dynamique ensemble en personne.”

La GDC 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, un événement virtuel ayant eu lieu en août de la même année. C’était loin d’être la seule émission de jeux à avoir été supprimée au cours des 18 derniers mois, mais certains – y compris Gamescom – optent pour un mélange de composants physiques et numériques à l’avenir.

