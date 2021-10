GE Stock est un pari risqué, mais pas sur le long terme

in

La pandémie n’aurait pas pu attraper le géant industriel General Electric (NYSE :GE) à un pire moment. L’entreprise progressait début 2020, mais le Covid-19 a joué le trouble-fête et a perturbé ses activités. Sur la base d’une récente mise à jour des investisseurs, GE fait face à plusieurs vents contraires qui devraient nuire à ses résultats du troisième trimestre. Cependant, la plupart de ses problèmes sont susceptibles d’être temporaires. Les actions GE sont toujours un bon jeu à long terme.

Récemment, un regroupement d’actions 1 pour 8 a également entraîné une augmentation du prix de GE, le plaçant dans la fourchette actuelle d’environ 100 $. La scission a réduit le nombre d’actions d’environ 8,8 milliards à 1,1 milliard. Dernièrement, cependant, le titre n’a pas très bien performé, derrière le S&P 500.

Cependant, le négoce des actions de GE est toujours conforme aux moyennes du secteur et est légèrement sous-évalué sur la base des estimations de ventes à terme. De plus, les analystes estiment qu’il se négocie à environ 17% de remise, sur la base des estimations du consensus. Par conséquent, il est probablement préférable de saisir ce stock pendant qu’il est en baisse, avant que GE ne se rétablisse substantiellement au cours des trimestres à venir.

Stock GE : des difficultés possibles au troisième trimestre

La stratégie de GE est claire. La société prévoit que GE Aviation renoue avec la victoire et que GE Healthcare, Power and Renewable Energy reste de solides générateurs de flux de trésorerie et de bénéfices avec de fortes marges. Cependant, la récente mise à jour de Steve Winoker, vice-président des relations avec les investisseurs, suggère qu’il y a probablement des turbulences à venir.

Pour la division de l’aviation commerciale, Winoker a parlé de l’impact potentiel de la variante delta. Cependant, le vice-président a également déclaré que GE ne “prévoit pas de changement dans nos attentes en matière de visites en magasin que nous avons fournies”. Ainsi, au-delà de cela, les ventes du marché secondaire de l’aviation commerciale de la société peuvent toujours être conformes aux attentes.

Ce qui est peut-être plus préoccupant, cependant, ce sont les problèmes de chaîne d’approvisionnement de GE. Ces problèmes ont touché ses activités militaires au deuxième trimestre. C’est quelque chose que les investisseurs doivent surveiller pour aller de l’avant, ainsi qu’un ralentissement potentiel des départs de vols.

GE Healthcare est également susceptible de subir le plus de contraintes en raison de ces problèmes de chaîne d’approvisionnement. Selon Winoker, l’entreprise pourrait être confrontée à une « pression soutenue » aux troisième et quatrième trimestres. Il s’agit d’une préoccupation majeure pour les investisseurs en actions GE, étant donné l’importance des flux de trésorerie du segment pour l’entreprise.

Force dans d’autres segments

Cela dit, GE Power est probablement le segment le moins touché. Winoker semblait confiant que la division atteindra ses objectifs. De plus, la société a noté la force du segment lors de l’appel des résultats du deuxième trimestre.

Enfin, il y a le secteur des énergies renouvelables. GE Renewable Energy a été l’un des plus performants au deuxième trimestre. Cependant, dans la mise à jour des investisseurs, Winoker a parlé des risques potentiels pour les commandes en raison du crédit d’impôt américain sur la production éolienne (PTC). Fondamentalement, une extension PTC pourrait nuire aux commandes, car les clients de GE voudront peut-être reporter leurs dépenses. Néanmoins, cette évolution peut s’avérer globalement positive à long terme.

Étonnamment, il n’y avait également aucune mention de problèmes de chaîne d’approvisionnement pour l’entreprise ou de pressions sur les marges qui en résulteraient. Pendant ce temps, les rivaux de l’entreprise dans ce créneau — Vestas (OTCMKTS :VDRY) et Siemens Gamesa (OTCMKTS :GCTAF) — ont des orientations abaissées. C’est une autre aubaine pour les actions GE.

Résultat net sur les actions GE

En fin de compte, le troisième trimestre pourrait devenir relativement cahoteux pour GE. Cependant, la plupart des problèmes de l’entreprise devraient être résolus assez tôt.

Par exemple, les problèmes avec les activités aéronautiques et de soins de santé de l’entreprise semblent temporaires. Pendant ce temps, le secteur de l’électricité semble évoluer dans la bonne direction, tandis qu’une extension du PTC devrait finalement être de bon augure pour le segment des énergies renouvelables également.

Au total, GE pourrait relever ses prévisions et rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme. Il rencontre actuellement quelques difficultés, mais cela ne signifie pas que vous devriez compter les stocks de GE en rupture de stock à l’avenir.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.