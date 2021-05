GE Stock: General Electric Stock perd de l’énergie

General Electric (NYSE:GE) a suivi les traces de la reprise générale du marché. Mais l’enthousiasme qui a fourni une grande partie de l’ascenseur au cours des six derniers mois semble s’amenuiser. Bien qu’il soit trop tôt pour qualifier la tendance haussière de morte, on ne peut nier que la trajectoire a changé de haut en latéral – du moins sur le graphique journalier. Les traders directionnels fatigués de la dérive devraient envisager de tirer parti de la puissance des stock-options GE.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser qui généreront un profit même si les prix restent bloqués.

Mieux encore, la transaction que nous allons mettre en évidence ci-dessous offre une certaine protection pour compenser les pertes mineures qui pourraient survenir au cours du mois à venir. Le tapis du marché mardi réintroduit le risque sur le marché. S’il s’agit du premier barrage d’une salve plus sérieuse, le moment est venu de réduire le risque de positions d’actions GE.

Regardons de plus près le graphique des prix.

Graphiques boursiers GE

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Pour être juste envers les taureaux, la tendance hebdomadaire reste constructive. Cela, peut-être plus que toute autre chose, exige de se tenir fermement à une prévision optimiste.

General Electric a considérablement grimpé par rapport aux profondeurs de l’année dernière. Il est en hausse d’environ 141% par rapport aux creux et mérite sans doute le reste récent. Des périodes de consolidation comme celle-ci permettent aux pressions de surachat de s’atténuer et à une tendance plus saine de se développer. La moyenne mobile sur 20 semaines est presque rattrapée, ce qui, espérons-le, amènera de nouveaux acheteurs dans son sillage.

On voit mieux la neutralité se développer sur le graphique journalier. Contrairement à la moyenne sur 20 semaines, qui continue de grimper, la moyenne mobile sur 20 jours fait du surplace depuis six semaines. Avec l’évanouissement du marché actuel, GE menace de briser sa moyenne mobile sur 50 jours. Ce n’est pas un bon look, mais plusieurs bas de pivot se profilent en dessous qui pourraient servir de support pour éviter un déclin plus profond.

Plutôt que de nous perdre dans la minutie, facilitons les choses. Jusqu’à ce que le stock de GE prenne 14 $ sur le haut de gamme ou 12 $ sur le bas de gamme, il est dans une fourchette. Si vous possédez actuellement le stock, envisagez de vendre des appels couverts pour améliorer vos rendements. Je suggère soit d’attendre une cassure au-dessus de 14 $ pour justifier l’empilement pour ceux qui cherchent à acheter GE maintenant. Si vous devez acheter maintenant, vendez des appels contre le stock pour réduire votre base de coût et avoir un potentiel de flux de trésorerie si la neutralité persiste.

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Pour les non-initiés, fournissons un bref aperçu de l’appel couvert. Ensuite, nous terminerons par la façon d’en construire un sur le stock GE.

Appels couverts

L’appel couvert consiste à acheter 100 actions et à vendre une option d’achat. En vendant l’appel, vous vous engagez à vendre votre stock à un prix particulier. En échange, vous recevez une prime, qui agit comme un flux de trésorerie potentiel ou une protection contre de petites pertes dans le stock. Puisque vous promettez de vendre votre action, l’appel à découvert plafonne votre potentiel de profit dans l’action. En tant que tel, il est considéré comme une stratégie neutre à légèrement haussière.

En règle générale, les traders vendent des options à court terme pour capitaliser sur le taux plus élevé de décroissance temporelle. Il permet également plus de flexibilité dans la modification du prix d’exercice chaque mois pour s’adapter aux mouvements du cours de l’action.

Si vous ne possédez pas déjà 100 actions de GE, vous devrez les acheter avant de vendre l’appel. Au moment d’écrire ces lignes, l’action se négociait à près de 13 $. En ce qui concerne l’option à vendre, voici les deux choix que je considérerais.

L’appel plus conservateur: Vendez l’appel de 13 $ de juin pour 67 cents.

Cela offre environ 67 $ de revenu / protection pour 100 actions. Mais, cela vous oblige à vendre l’action à 13 $, de sorte que votre avantage est plafonné rapidement.

L’appel le plus agressif: Vendez l’appel à 14 $ de juin pour 27 cents.

Cela offre environ 27 $ de revenu / protection pour 100 actions. Parce que cela ne vous oblige pas à vendre l’action avant 14 $, vous avez plus de potentiel de profit potentiel dans l’action GE.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

