GE Stock: La lune de miel est terminée pour General Electric

Larry Culp a fait des merveilles à General Electric (NYSE:GE) mais la lune de miel pour le stock GE est enfin terminée.

Le paquet de rémunération de Culp a été rejeté par les actionnaires ce mois-ci après que les administrateurs l’ont prolongé jusqu’en 2024 et ont basé ses attributions d’actions sur des objectifs inférieurs. Le chiffre global était de 230 millions de dollars, qui seraient pour la plupart en stock, en supposant que tous les objectifs sont atteints.

La lune de miel des analystes avec le GE de Culp est également terminée. Chez Tipranks, seuls 8 analystes sur 13 le qualifient désormais d’achat. Leur objectif de prix sur un an de 13,92 $ est inférieur de 5% à celui où il a ouvert le 10 mai.

L’action GE n’a augmenté que de 22% sur la montre de Culp, qui a débuté en octobre 2018, soit la moitié du gain de l’action moyenne S&P. Mais sous le capot, les nouvelles sont meilleures. GE vaut-il la peine d’acheter maintenant?

GE Stock: faire face à la dette

Culp a rejoint GE de la Harvard Business School, face à une montagne de dettes absolues. Je me suis demandé à l’époque si l’entreprise pouvait même être sauvée.

Il a été. La dette était tombée à 70 milliards de dollars en mars. L’encaisse à cette date dépassait 38 milliards de dollars. L’entreprise n’est pas entièrement sortie du bois. S&P Global (NASDAQ:SPGI) s’attend à abaisser à nouveau sa dette, à BBB, l’année prochaine. En effet, les actifs restants de GE Capital doivent être inscrits directement au bilan, augmentant ainsi l’endettement.

Mais Culp a donné vie à de bonnes choses chez GE. Il a vendu la section à croissance rapide de GE Health à son ancien employeur, Danaher (NYSE:DHR). Il a réduit sa participation en Baker Hughes (NYSE:BKR), la société d’outillage des champs pétrolifères, à seulement 25%. La valeur de cet enjeu a augmenté à mesure que la demande de pétrole augmente avec la fin de la pandémie.

GE achète enfin de petits accessoires de soins de santé. C’est un changement radical. Le prédécesseur de Culp, Jeff Immelt, avait vidé l’entreprise, échangeant GE Capital contre de l’énergie et de l’électricité, couvrant les dégâts avec la comptabilité. Ces jours sont révolus. Vous pouvez à nouveau faire confiance aux numéros de GE.

Les ours demeurent

Mais ces chiffres ne sont pas impressionnants. Le bénéfice net et les flux de trésorerie disponibles ont dépassé les estimations au cours du premier trimestre, mais les revenus étaient inférieurs aux estimations, 22% de moins qu’il y a un an.

Les estimations à la baisse sur l’avenir ne suffisent pas aux ours, qui n’aiment pas payer plus de 1,5 fois les ventes pour une tarte en baisse. Des années d’achat de la conversation joyeuse d’Immelt pèsent désormais sur le titre. Culp a sauvé l’entreprise, mais la bonne volonté a disparu.

Ours à long terme Stephen Tusa de JP Morgan (NYSE:JPM) est toujours baissier. Il dit que les plans de l’administration pour augmenter la production d’énergie éolienne ne suffiront pas à la croissance, puisque GE est toujours dans le secteur du pétrole et du gaz.

Notre Larry Ramer n’est pas d’accord. Il voit des vents violents pour GE Power et ses activités de solutions de réseau. L’analyste de télévision Jim Cramer voit de gros gains pour GE Aviation alors que le monde recommence à voler. GE bénéficiera également d’un abandon de la coulée de pièces vers l’impression 3D, ce qui réduit les coûts.

Stock GE: l’essentiel

Je pense que Culp peut faire beaucoup plus chez GE. C’est ce qu’il a fait à Danaher, en le transformant en une centrale d’équipement médical avant de se retirer à Harvard, dont GE l’a recruté. Culp n’a encore que 58 ans et est probablement motivé pour prouver que les sceptiques ont tort.

Si Culp peut reproduire la performance de 28 cents par action du trimestre de décembre, le cours actuel de l’action est inférieur à 12 fois celui-ci. Le retour à court terme de la demande de pétrole et de gaz, combiné à une demande renouvelée chez GE Aviation, rend cela réalisable. Ajoutez quelques acquisitions supplémentaires dans le secteur de la santé et cela pourrait être une entreprise en croissance d’ici la fin de l’année.

Cela vaut la peine de spéculer. C’est la meilleure chose que j’ai à dire à propos de GE depuis des années.

