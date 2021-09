GE Stock ne va nulle part après l’échec de la division inversée pour tromper les investisseurs

General Electric (NYSE :GE) a annoncé un regroupement d’actions, avec huit actions devenant une. Depuis l’annonce de la mi-juin, l’action GE n’est allée nulle part.

GE espérait capitaliser sur un retour spectaculaire, le cours de l’action doublant alors que le plan de redressement du PDG Larry Culp semblait se concrétiser. Cela comprenait un gros bénéfice de 2,5 milliards de dollars pour le trimestre de décembre, qui a permis de réduire la dette de 73,6 milliards de dollars à 62,3 milliards de dollars en juin.

GE a même fait une petite acquisition, une start-up suédoise appelée Prismatic Detectors.

Mais les progrès ont ralenti. GE n’a pas encore déclaré de bénéfice net pour 2021, bien qu’il ait eu 516 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation au cours du trimestre de juin. Ce ne sera plus jamais la General Electric de votre père ou de votre grand-mère.

Les soins de santé alimentent le stock de GE pour le moment

L’ancien GE était un géant post-industriel. Son unité GE Capital était une «institution financière d’importance systémique» pendant la Grande Récession, aux côtés de banques comme JPMorgan Chase (NYSE :JPM). Il a été célèbre par l’acteur Alec Baldwin sur 30 Rock de NBC (il possédait le réseau) pour son style de gestion complexe.

L’ancien PDG Jeff Immelt, qui a pris la relève au moment des attentats du 11 septembre, a démantelé cette entreprise. Il a vendu NBC, utilisé GE Capital comme tirelire et fait des acquisitions intempestives dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité, couvrant les dommages financiers par la comptabilité. (GE a finalement payé une amende de 200 millions de dollars.)

Au moment où Culp a été embauché, de la Harvard Business School, GE avait perdu sa place dans le Dow 30 et était en chute libre. La faillite était possible.

Culp s’est concentré sur les turbines pour les parcs éoliens et les énormes moteurs, y compris les avions à réaction. Il a gardé GE Health, mais a vendu les morceaux les plus rentables à son ancien employeur Danaher (NYSE :DRH). Il s’est également concentré sur les flux de trésorerie disponibles. GE pourrait en livrer entre 3,5 et 5,0 milliards de dollars cette année. Sa capitalisation boursière est d’environ 116 milliards de dollars.

Ses soins de santé qui conduisent le train. GE Healthcare est surtout connu pour ses équipements lourds tels que les scanners CAT utilisés dans les hôpitaux. Il croît de 10 % par an, avec des marges de 18 %. L’espoir est que les unités liées aux turbines suivront et la rendront neutre en carbone d’ici 2030.

L’alimentation reste un problème

GE Power, qui a presque détruit toute l’entreprise, reste un problème.

Immelt a racheté Alstom, le constructeur automobile français, pour 10 milliards de dollars en 2015. Il l’a qualifié de meilleur accord que GE ait fait depuis un siècle. Maintenant, une grande partie de GE Power, appelée la division Steam Power, pourrait revenir à EDF, détenue majoritairement par le gouvernement français, pour seulement 1,2 milliard de dollars.

Cela donnerait enfin à GE une apparence tournée vers l’avenir, un portefeuille de croissance d’énergie éolienne, de moteurs à réaction et de grandes machines de soins de santé. GE a toujours son unité de Recherche, qui peut délivrer des communiqués de presse en étudiant un système de capture du dioxyde de carbone et en travaillant sur le calcul « exascale ».

Culp reste également un cadre habile dans le domaine de la santé. Cette unité travaille avec Wipro en Inde sur une solution de suivi à distance des patients Covid-19. Cette année, Culp a acheté tranquillement Zionexa, ce qui en fait un agent d’imagerie moléculaire utilisé dans le diagnostic du cancer du sein.

La ligne de fond

L’action GE sous Culp n’est pas un investissement séduisant.

Il fait des progrès en réduisant sa dette. Mais il ne sera plus jamais le géant qu’il était autrefois. Ce n’était pas la charge de Culp lorsqu’il est devenu PDG en 2018.

Le travail de Culp était de sauver l’entreprise. Pour cela, il a été richement récompensé. Même s’il n’a pas atteint les objectifs initiaux de son salaire, les objectifs ont simplement été réduits de moitié. Il a reçu un paiement d’actions de 124 millions de dollars, faisant de lui l’un des cadres les mieux payés de 2020.

C’est la partie de l’ancien GE qui reste. Les dirigeants reçoivent toujours des millions, les actionnaires reçoivent encore des miettes.

À la date de publication, Dana Blankenhorn n’occupait aucun poste dans les sociétés mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

