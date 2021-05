GE Stock semble bon marché ici sur la base du rendement des flux de trésorerie disponibles

General Electric (NYSE:GE) stock s’est plutôt bien comporté jusqu’à présent cette année. À ce jour, le stock est en hausse de près de 22% depuis le début de l’année (YTD) et de plus de 102% pour l’année écoulée. De plus, il semble que l’action GE soit encore très bon marché à 13,12 $ par action le 4 mai. Selon mon analyse, elle pourrait augmenter d’au moins 29,6% à 17 $. Celui-ci est basé sur son flux de trésorerie disponible (FCF) et son rendement FCF.

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Par exemple, General Electric vient de publier ses résultats du premier trimestre le 27 avril. Elle a montré une bonne croissance de sa «marge bénéficiaire industrielle ajustée» à 5,1% des ventes.

Mais plus important encore, GE a produit des FCF massifs au cours du trimestre. La société a déclaré que son FCF industriel ajusté (hors BioPharma) était de 1,7 milliard de dollars au cours de l’année écoulée. Cela correspond à une marge FCF de 2,2% sur son chiffre d’affaires de 77,2 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

GE Stock: Évaluation du rendement des flux de trésorerie disponibles

GE a fourni des indications très précises dans sa publication de résultats pour 2021 (page 5). Les perspectives de l’entreprise donnent beaucoup d’espoir aux investisseurs. Il a fourni quatre domaines d’orientation.

Par exemple, la société a déclaré que ses revenus industriels «augmenteraient de manière organique dans la fourchette inférieure à un chiffre». De plus, sa marge bénéficiaire devrait augmenter de plus de 250 points de base. Cela le placera entre 7,6% et 8,0%. Je soupçonne que la marge FCF sera similaire, sinon supérieure.

Cependant, à la fin de ses prévisions pour 2021, General Electric a déclaré qu’il s’attend à ce que le FCF se situe entre 2,5 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars. Par conséquent, en supposant qu’il rapporte 4 milliards de dollars (en prenant l’extrémité supérieure de cette fourchette), cela équivaut à une marge FCF de 5,2% sur des estimations de revenus de 76,95 milliards de dollars pour 2021. C’est une marge FCF très rentable.

Cela signifie également que le stock GE a un rendement FCF valorisé de manière attrayante. Par exemple, si nous divisons 4 milliards de dollars par la capitalisation boursière actuelle de 115,1 milliards de dollars, le rendement du FCF est de 3,47%.

Un rendement plus approprié serait de 2,5% à 3,0%. Ainsi, si nous utilisions un rendement de 2,75% FCF par exemple, l’action GE vaudrait 145,5 milliards de dollars (soit 4 milliards de dollars / 0,0275). C’est plus de 26% plus élevé que la capitalisation boursière actuelle.

Cela implique que l’action GE vaut 17 $ par action en utilisant un rendement FCF compris entre 2,5% et 3,0% au cours de l’année prochaine. Et, si la société fait mieux que 4,5 milliards de dollars, les actions de GE pourraient facilement voler plus haut.

Que faire avec General Electric

Les analystes semblent convenir – mais pas aussi avec enthousiasme – que l’action GE est toujours sous-évaluée malgré sa hausse au cours de l’année écoulée. Par exemple, Yahoo! Finance indique que 14 analystes donnent à ce nom un cours cible moyen de 14,46 $. Cela représente un gain de 10% par rapport au prix actuel.

Cependant, d’autres enquêtes ne sont pas aussi optimistes quant à la valeur du stock de GE. Seeking Alpha et Tipranks, par exemple, ont des objectifs de prix inférieurs à 14 $ par action – 13,83 $ et 13,92 $, respectivement.

Cela dit, l’un des véritables axes de progrès avec GE est sa réduction de la dette. Au cours du trimestre, General Electric a réduit la dette totale de 4 milliards de dollars à 66,89 milliards de dollars (page 8). C’est toujours le double de ses capitaux propres de 33,6 milliards de dollars.

À ce rythme, la dette totale pourrait encore baisser jusqu’à 1,5 fois la valeur comptable de GE, ce qui réduirait considérablement son risque. Cela aidera également à donner à l’action une valorisation plus élevée.

Cela pourrait l’aider à atteindre 17 $ au cours de la prochaine année, offrant aux investisseurs un retour sur investissement de plus de 29% à partir d’aujourd’hui. Et, compte tenu de son flux de trésorerie disponible sain, la société a de bonnes chances de se redresser encore davantage. Les investisseurs devraient donc profiter de ce prix – GE semble être un jeu à contre-courant intelligent.

Comme le dit un analyste de Seeking Alpha, il peut y avoir plus de «douleur à court terme» de la part de son unité aéronautique, mais cela conduira à un «succès à long terme». Selon cet analyste, la société a fait d’énormes progrès dans la réduction des coûts et semble être sur la voie de la reprise en général. » J’ai tendance à être d’accord.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.