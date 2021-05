GE Stock semble prêt à redevenir producteur de dividendes

General Electric (NYSE:GE) a publié ses résultats du premier trimestre 2021 le 27 avril. Alors que ses bénéfices ajustés étaient supérieurs de deux cents aux estimations des analystes, il a raté le consensus du sommet de 420 millions de dollars. Cette nouvelle a poussé l’action GE à la baisse.

Source: tests / Shutterstock.com

Cependant, malgré un trimestre mitigé, je vois une entreprise qui semble prête à redevenir le producteur de dividendes qu’elle était pendant tant d’années auparavant – la société General Electric était jusqu’à ce qu’elle réduise son dividende à un sou en décembre 2018.

Voici pourquoi je ressens cela à propos des actions GE.

GE Stock: le flux de trésorerie disponible se renforce

Comme tout investisseur digne de ce nom le sait, une entreprise paie ses dividendes sur l’excédent de trésorerie. En tant que tels, les noms qui génèrent des flux de trésorerie sains n’ont aucun problème à augmenter leurs dividendes d’année en année.

À l’apogée de sa gloire de verser des dividendes en 2008, GE stock a versé 1,24 $ (ajusté en fonction du fractionnement) en dividendes annuels. Cela n’a jamais été aussi élevé depuis. Au cours de cet exercice, ses activités industrielles ont dégagé des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 19,1 milliards de dollars (page 75). Après avoir soustrait 3 milliards de dollars de dépenses en capital, son activité industrielle avait un flux de trésorerie disponible (FCF) de 16,1 milliards de dollars. En 2020, les quatre activités industrielles de GE ont généré 606 millions de FCF, contre 2,3 milliards de dollars en 2019 et 4,8 milliards de dollars en 2018.

En 2008, ses activités industrielles ont généré près de 27 fois plus de FCF qu’en 2020.

Au premier trimestre 2021, les entreprises industrielles avaient un FCF de -845 millions de dollars, 62% de plus qu’un an plus tôt. Ce n’est toujours pas positif, mais bien meilleur qu’à ce moment-là l’an dernier. Concernant les résultats, le PDG Larry Culp a noté:

«Je suis fier des solides résultats de l’équipe GE au premier trimestre, malgré un environnement toujours difficile pour l’aviation. Nous améliorons notre rendement de trésorerie et notre rentabilité grâce à une croissance du flux de trésorerie disponible de l’industrie de 1,7 milliard de dollars d’une année à l’autre. »

Dans les résultats, la société a également réitéré ses perspectives pour l’année 2021, déclarant que le FCF de GE Industrial se situerait entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars. C’est une augmentation de 313% par rapport à 2020 dans le bas de son estimation FCF et une augmentation de 643% dans le haut de gamme.

Pour revenir à 1,24 $ de dividendes versés annuellement, GE devrait générer environ 10,9 milliards de dollars (8,8 milliards d’actions en circulation multipliés par 1,24 $) en FCF pour permettre un tel paiement. Donc, clairement, cela ne se produira pas en 2021 ou même 2022. Cependant, cela pourrait arriver en 2023 si les plans de Culp gagnent du terrain et que le FCF de l’entreprise continue de se renforcer.

GE et ses dividendes actuels

Quiconque est actionnaire de GE depuis longtemps doit avoir du mal à voir le rendement du dividende actuel à un maigre 0,3%. Ce faible rendement fait partie du prix qui a dû être payé pour que Culp accélère le remboursement de sa dette. Depuis fin 2018, GE a réduit sa dette de plus de 70 milliards de dollars.

Cela seul fait du mandat de Culp un succès. Cependant, ce sont les efforts de décentralisation du PDG qui détermineront l’avenir de l’entreprise. Une organisation allégée plus proche du client devrait contribuer à relancer le moteur de croissance de GE.

Si l’on considère le fait que les segments de l’énergie et des énergies renouvelables de cette société ont représenté environ 43% des revenus industriels de plus de 16 milliards de dollars au premier trimestre, mais qu’aucun des deux n’a réalisé de profit, la hausse est en fait assez prometteuse du point de vue des bénéfices globaux.

Si ces deux segments avaient des marges bénéficiaires de 5% au premier trimestre 2021, vous parlez d’un bénéfice de 358 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 7,1 milliards de dollars plutôt que d’une perte de 321 millions de dollars. C’est un revirement de près de 700 millions de dollars.

Sur la base de 8,8 milliards d’actions en circulation, ces 700 millions de dollars équivalent à environ huit cents par action de dividendes potentiels que GE aurait pu verser. Je me rends compte que ce n’est que théorique, mais imaginez à quel point l’action GE ferait un bond en apprenant qu’elle augmentait son dividende trimestriel de 700% – de juste un centime à huit centimes par action.

Tout ce que je sais, c’est que ce serait important.

The Bottom Line sur GE Stock

J’ai récemment recommandé l’action GE comme l’une des 10 actions à dividendes à acheter sous 25 $.

Une partie de ma justification pour le faire était la vente par GE de GE Capital Aviation Services (GECAS), l’activité de location d’avions de la société, à Aercap (NYSE:AER) pour 24 milliards de dollars en espèces et 46% de la société combinée. J’ai écrit le 31 mars:

«Culp estime que le désendettement et la réduction des risques de son bilan placent l’entreprise dans une meilleure position pour se concentrer sur ses autres segments opérationnels. Comme indiqué dans le communiqué de presse pour la vente d’AerCap, «l’accord marque la transformation de GE en une société industrielle plus ciblée, plus simple et plus forte.»

Je suis toujours d’accord avec ce sentiment. Revenir à ses racines devrait remettre GE dans les bonnes grâces des investisseurs en dividendes partout dans le monde en temps voulu.

En attendant, profitez de toute volatilité à la baisse, en achetant des actions GE dans la fourchette de 12 $ ou même moins. Cette fois l’an prochain, nous pourrions ne pas être en mesure d’inclure General Electric dans une discussion sur les actions à dividendes à acheter moins de 25 $.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse.