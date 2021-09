L’affrontement de dimanche soir entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium n’est pas n’importe quel autre match. Le futur quart-arrière du Temple de la renommée Tom Brady, qui a passé deux décennies et remporté six Super Bowls avec les Patriots, reviendra à Foxboro en tant que membre […] More