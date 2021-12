Gear lève 12 millions de dollars pour soutenir le développement de contrats intelligents DOT

Gear Technologies, une couche de contrat intelligent qui prend en charge la blockchain Polkadot (DOT / USD), a levé 12 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Blockchange. Lemniscap, Three Arrows Capital, Distributed Globals et de nombreux autres investisseurs en capital-risque ont participé au tour, a écrit CoinDesk.

Équiper les infrastructures pour « profiter à l’ensemble de l’écosystème »

Plusieurs cadres supérieurs de Parity Technologies et de la Fondation Web3 y ont également participé. Parmi eux se trouvait le fondateur de Polkadot lui-même, Gavin Wood, selon qui les efforts d’infrastructure de Gear « bénéficieraient à l’ensemble de notre écosystème ».

Les cinq premières parachaines de Polkadot ont été lancées

L’annonce suit une autre tout aussi importante. Au cours du week-end, Polkadot a franchi une étape importante. Vos cinq premières parachaines, essentiellement des blockchains de couche 1 fonctionnant au-dessus de la couche 0 qui est Polkadot, ont été activées. Il s’agissait d’Acala, Moonbeam, Parallel Finance, Astar et Clover et ils se concentrent sur un certain nombre de sujets allant des prêts et investissements à la finance décentralisée (DeFi).

Résoudre les problèmes d’interopérabilité de la blockchain

Le co-fondateur d’Ethereum (ETH / USD) Gavin Wood a créé Polkadot comme un moyen de résoudre les problèmes liés à l’interopérabilité entre les blockchains et les différents cas d’utilisation. Bois a dit :

Aucune conception de blockchain ne fonctionne de manière optimale pour chaque cas d’utilisation. Chaque chaîne est livrée avec des décalages qui la rendent bonne pour certaines applications et pas pour d’autres. Le modèle parachain a été créé avec la conviction que l’avenir du Web 3 impliquera de nombreux types de blockchains travaillant ensemble.

Polkadot est un méta-protocole

À lui seul, Polkadot ne permet pas le développement de contrats car il s’agit davantage d’un métaprotocole et moins d’une plate-forme d’application, selon Nikolay Volf, fondateur de Gear Technologies. Auparavant, Volf était développeur principal chez Parity, coopérant étroitement avec Wood pendant six ans. Il a déclaré dans une interview :

Le grand objectif est de fournir une voie rapide pour le développement de contrats intelligents dans l’écosystème Polkadot. En termes de technologie, notre approche de la façon dont différents contrats interagissent les uns avec les autres est une architecture hautement parallélisable.

Gear Testnet lancé au début de l’année prochaine

Au début de l’année prochaine, Gear lancera un réseau de test et subira des audits de sécurité et financiers tiers. Volk s’attend à ce qu’il soit mis en ligne au cours du second semestre.

