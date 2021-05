Gears Studio La Coalition passe à Unreal Engine 5

Le développeur de la Coalition de Microsoft passe à Unreal Engine 5 pour son prochain projet.

Dans un article sur le site Web de Gears 5, le studio a déclaré qu’il passait à la prochaine génération du moteur de jeu d’Epic pour les futurs titres. Il ajoute cependant qu’il faudra peut-être un certain temps avant que de nouveaux jeux ne soient annoncés.

La franchise Gears of War a toujours utilisé l’Unreal Engine, car il a été initialement créé par Epic Games pour la Xbox 360 en 2006. Les quatre premières entrées de la série utilisaient une version modifiée d’Unreal Engine 3, avant que le développement ne bouge. à Unreal Engine 4 avec Gears of War 4 après que Microsoft a acheté l’IP.

Unreal Engine 5 a été annoncé en mai 2020.

«Alors que nous nous tournons vers les futurs jeux, nous sommes ravis de commencer à transférer nos ressources vers le développement de nouvelle génération en utilisant Unreal Engine 5», a écrit The Coalition.

“Gears of War a toujours été à l’avant-garde du développement d’Unreal Engine – en tant que titre 720p pour Xbox 360 via la mise à jour multijoueur 120FPS de l’année dernière pour Xbox Series X | S – et nous sommes ravis de poursuivre cette tradition en développant sur UE5 pour plusieurs nouveaux projets dans les années à venir. “

Le studio a poursuivi: “Le passage à un nouveau moteur est une grande entreprise, nous voulons donc être clairs sur le fait que nous n’annoncerons aucun nouveau projet ou titre avant un certain temps.”

En continuant à utiliser Unreal Engine, la Coalition pourra tirer le meilleur parti de certains des nouveaux ajouts qu’Epic a apportés à sa technologie, y compris son initiative MetaHuman, si le studio le souhaite.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72172/gears-studio-the-coalition-moving-to-unreal-engine-5/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));