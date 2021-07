Geddy Lee de Rush pleure la mort de sa mère

SE RUER bassiste/chanteur Geddy Lee pleure la mort de sa mère, Marie Weinrib. Weinrib est décédée vendredi dernier (2 juillet), à quelques semaines de son 96e anniversaire.

Né en 1925 à Varsovie, Pologne, Weinrib a grandi à Wierzbnik, un shtetl juif qui faisait partie de Starachowice, en Pologne, qui a été occupée par les Allemands à partir de 1939. Selon sa nécrologie, elle « a enduré le camp de travail à l’usine de munitions de Starachowice et les camps de concentration d’Auschwitz, où elle a rencontré et est tombée amoureuse de son mari Morris Weinrib, et à Bergen-Belsen, où elle est finalement libérée en avril 1945.

Réunis et mariés en 1946, Marie et Morris émigré au Canada. Après son mari Morrisla mort subite de 1965, Marie restait avec trois jeunes enfants et un magasin de variétés que son mari possédait et gérait. Marie était déterminée à apprendre le métier et, contre l’avis d’amis bien intentionnés, elle a repris la gestion de leur magasin à Newmarket, et elle a dirigé avec succès l’entreprise jusqu’à sa retraite.

Marie était un des premiers supporters et un incontournable à SE RUER concerts. Quand le premier SE RUER l’album est sorti, Marie plâtré les vitrines de son magasin avec SE RUER affiches et a donné des albums à tous les enfants qui les voulaient mais n’avaient pas l’argent pour les acheter.

Weinrib est apparu dans le 2010 SE RUER documentaire “Rush : Au-delà de la scène éclairée”, et figurait, aux côtés de son fils, dans Dave Grohlla série documentaire de “Du berceau à la scène”, qui explore les relations des musiciens à succès et de leurs mères.

Dans “Du berceau à la scène”, Geddy a déclaré à propos de l’expérience de ses parents dans les camps de concentration : « Dès mon plus jeune âge, j’ai su que mes parents étaient des survivants de l’Holocauste. En fait, je savais que presque toute ma famille était des survivants de l’Holocauste. La plupart des survivants n’en parlent pas, mais je Je me sentais chanceux d’une certaine manière parce que ce n’était pas un mystère dans ma maison.”

Dans le même épisode, Grohl crédité Marie en l’inspirant indirectement à devenir batteur en apportant Geddy dans le monde.

“C’était drôle pour moi de m’asseoir avec Geddy et sa mère parce que… il a changé ma vie”, Grohl mentionné. “SE RUER vraiment changé ma vie. J’aimais la musique. J’ai adoré chanter dans la voiture sur la radio AM. Mais je n’ai jamais écouté la batterie jusqu’à ce que j’entende SE RUER. Alors que nous étions assis avec Geddy et sa mère, je pensais… sans elle, je ne serais peut-être pas batteur.”

WeinribLa famille de s demande que les dons faits en son honneur au Centre des amis de Simon Wiesenthal pour les études sur l’Holocauste.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).