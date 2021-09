Geddy Lee de Rush prépare les mémoires pour la sortie de l’automne 2022

SE RUER bassiste/chanteur Geddy Lee publiera un mémoire à l’automne 2022. Le livre sera édité Noé Eaker et mis à disposition via HarperCollins.

Lee a partagé la nouvelle de ses mémoires dans un Instagram poste plus tôt dans la journée (mardi 21 septembre). Il a écrit: “Alors, comment ai-je tué le temps pendant la pandémie? Je ne savais pas qu’en mars 2020, je serais enfermé pendant plus d’un an et demi, le plus long temps que j’avais passé à Toronto depuis dix-neuf ans et a frappé le circuit des bars du Nord de l’Ontario avec SE RUER.

“Même si [my wife] Nancy et j’ai dû annuler un tas d’aventures que nous avions planifiées, il y avait des doublures argentées brillantes à la maison: enseigner à mon petit-fils les subtilités du baseball et de l’observation des oiseaux, s’occuper de mes chiots (dont l’un était très malade) et passer les soirées avec ma belle moitié, un verre d’Armagnac à la main, pendant que nous regardions toutes les émissions policières européennes jamais produites. Oh, et autre chose : j’ai commencé à écrire. Des mots, quoi.

« Mon ami et collaborateur sur le ‘Big Beautiful Book Of Bass’, Daniel Richler, vu comment je me débattais à la suite de [RUSH drummer] Daniel‘s [Peart] en passant, et a essayé de me sortir de mon blues avec des histoires drôles de sa jeunesse, me défiant de partager les miennes en retour. Alors je l’ai fait – à contrecœur au début, mais ensuite en me souvenant, oh oui, j’aime lutter avec les mots. C’est une version moins physique de la dispute avec des notes de musique, sans qu’un double-cou de Ricky me casse le dos ! Et bientôt mes histoires de bébé sont devenues des chapitres pour adultes. Étant l’obsession nucléaire que je suis, je les écrirais et les réécrirais, en réévaluant les perspectives dans le récit non seulement en récurant mes banques de mémoire mais aussi mes journaux intimes et des piles d’albums photo. J’étais en train de reconstituer un mystère d’un autre genre.

« J’enverrais ensuite ces histoires améliorées et même illustrées à Daniel, qui nettoierait une partie de la grammaire et supprimerait beaucoup de jurons (j’adore jurer), et hop ! D’une voix qui sonnait, eh bien, tout comme moi, un récit présentable et épique de ma vie sur et en dehors de la scène prenait forme : mon enfance, ma famille, l’histoire de la survie de mes parents, mes voyages et toutes sortes de de bêtises sur lesquelles j’ai passé trop de temps à être obsédé. Et Daniel dit : ‘Je pense que vous écrivez un livre. Un vrai mémoire, en fait. Ce à quoi j’ai répondu : ‘Hmm… je suppose que je le suis.’

“J’arrondis à la troisième place sur ce mémoire encore sans titre, qui sera publié par HarperCollins, édité par Noé Eaker, et sa sortie est prévue à l’automne 2022.”

Plus tôt ce mois-ci, Lee a été honoré d’un prix solo pour l’ensemble de ses réalisations au Artistes pour la paix et la justice (APJ) gala à Toronto, Ontario, Canada. Lee a été reconnu pour son « engagement envers la philanthropie », y compris son soutien à la recherche sur le cancer du cerveau, Banque alimentaire de Toronto, Inondations en Alberta, Médecins sans frontières, Raisins pour l’humanité, Centraide, Musée canadien pour les droits de la personne et Maison Casey.

Lee récemment apparu sur Dave Grohl et sa mère Virginie Hanlonla série “Du berceau à la scène”, où il a parlé d’avoir grandi le fils de survivants de l’Holocauste avec sa défunte mère, Marie Weinrib.