SE RUER bassiste/chanteur Geddy Lee sera honoré d’un solo Lifetime Achievement Award le samedi 11 septembre au Artistes pour la paix et la justice (APJ) gala à Toronto, Ontario, Canada. Lee est reconnu pour son « engagement envers la philanthropie », y compris son soutien à la recherche sur le cancer du cerveau, Banque alimentaire de Toronto, Inondations en Alberta, Médecins sans frontières, Raisins pour l’humanité, Centraide, Musée canadien pour les droits de la personne et Maison Casey.

Les APJ est une organisation à but non lucratif qui encourage la paix et la justice sociale et s’attaque aux problèmes de pauvreté dans le monde.

Au cours de leurs cinq décennies de carrière, les membres de SE RUER ont apporté leur soutien à une grande variété de causes méritoires, souvent en privé et parfois en public. Dès leurs premiers concerts au Maple Leaf Gardens historique de Toronto, le groupe a commencé à travailler avec le Banque alimentaire de Toronto pour encourager les fans à apporter de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. Décidant finalement de faire leur premier concert de charité au Maple Leaf Gardens au profit de la Centraide au début des années 80, et un amFAR montrer au profit de la recherche sur le sida au début des années 90, s’engager ainsi que leurs fans dans des activités positives est naturellement devenu une partie de la SE RUER éthos.

En tant que défenseurs dévoués des droits de l’homme, en 2008 SE RUER a fait un don de 100 000 $ de la porte d’un concert à Winnipeg au Musée canadien pour les droits de la personne. La même année, à leur “Tour des serpents et des flèches”, le groupe a fait don de 100 000 $ de leur concert à la Nouvelle-Orléans à Brad Pitt‘s Fondation Make It Right pour aider à la revitalisation de la ville après l’ouragan Katrina et parrainer la construction d’une maison dans le Lower Ninth Ward surnommée « The House That Rush Built ».

De leur 2010 “Machine à remonter le temps” tournée en avant, SE RUER a fait don de 1 $ sur chaque billet de concert vendu à divers organismes de bienfaisance, y compris Médecins sans frontières. En 2013, le groupe a donné un concert-bénéfice incroyablement réussi au Enmax Centrium de Red Deer, tous les profits étant versés au Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux victimes des inondations qui ont dévasté de nombreuses régions du sud de l’Alberta. L’événement a permis d’amasser plus de 575 000 $ et a été l’un des plus gros dons faits à la Secours aux inondations en Alberta.

SE RUER a également été un fervent partisan de Rocher des petits enfants, une organisation nationale à but non lucratif qui s’efforce de restaurer et de revitaliser les programmes d’éducation musicale dans les écoles publiques américaines défavorisées. Dans le but de fournir des instruments de percussion aux écoles, le groupe a créé un pack premium de cymbales Neil Peart Paragon, chacun étant accompagné d’une cymbale splash gratuite personnalisée, dédicacée et datée par le SE RUER batteur lui-même. Cette initiative de marketing axé sur la cause a permis de recueillir plus de 50 000 $ pour Rocher des petits enfants. En collaboration avec leurs sociétés de parrainage, ils ont mis en place des partenariats pour leurs articles de signature qui ont vu de nombreux efforts caritatifs positifs tels que Neil Peart avec DW, Sabine et ProMark, où une campagne a permis de recueillir plus de 60 000 $ pour Défenseurs des enfants. Alex Lifeson a fait don de royalties de sa signature Alex Lifeson Les Paul Axcess guitare à la Fondation Domenic Troiano pour les bourses de musique de guitare.

Les membres du groupe ont également fait don de leur temps, de leurs fonds et de leur sensibilisation à travers leurs intérêts et événements personnels. Un grand fan de baseball, Geddy Lee a fait don de près de 400 balles de baseball signées par d’anciens Ligue noire joueurs de baseball de sa collection personnelle au Negro Leagues Baseball Museum de Kansas City en 2008. Alex Lifeson est un partisan de Maison Casey aussi bien que La Fondation du rein auquel il fait don de ses peintures qui ont permis de récolter près de 300 000 $ de fonds. Lors de la tournée sud-américaine du groupe en 2010, poire a été ému par le sauvetage des mineurs piégés au Chili. Lorsqu’il a écrit une histoire sur ses expériences de tournée en Amérique du Sud, il s’est rallié SE RUER fans et ses lecteurs à faire un don de 1 $ pour son histoire. Daniel ont égalé leurs dons et, ensemble, ils ont amassé 10 000 $ pour le Croix-Rouge chilienne.

SE RUER a été intronisé dans le Temple de la renommée de la musique canadienne en 1994, fait officier de l’Ordre du Canada en 1996 et intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2010. Ils ont reçu une étoile à la fois au Canada Walk of Fame (1999) et Hollywood Walk of Fame (2010). SE RUER reçu la plus haute distinction artistique au Canada en remportant le Prix ​​du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 2012 et a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.

