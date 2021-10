Geek dans la rue : voici ce que les fans de Seattle Kraken pensent d’Amazon et de Climate Pledge Arena

Climate Pledge Arena ne sort pas vraiment de la langue. Mais les fans de Seattle Kraken avec lesquels nous avons parlé samedi semblaient indifférents ou, dans certains cas, enthousiastes à l’idée que le nom de leur nouvelle arène de hockey vise à lutter contre la crise climatique.

. était sur le terrain ce week-end à Seattle pour le premier match à domicile du Kraken dans la LNH au Climate Pledge Arena, un nouveau lieu de sport et de divertissement réaménagé d’un milliard de dollars.

L’année dernière, Amazon, basée à Seattle, a acheté les droits de dénomination et a utilisé l’accord pour promouvoir son initiative Climate Pledge annoncée en 2019 qui fixe des objectifs ambitieux d’émissions de gaz à effet de serre pour le géant de la technologie et exhorte les autres entreprises à faire de même.

(Photo . / Kevin Lisota) (Photo . / Taylor Soper) La Climate Pledge Arena présente 12 500 plantes et arbres vivants, dont ce grand mur végétal vivant qui rappelle les Sphères de l’entreprise à son siège voisin. (Photo . / Taylor Soper)

L’arène elle-même devrait être la première arène certifiée zéro carbone net au monde, ne générer aucun déchet provenant des opérations et des événements, et être alimentée avec de l’électricité 100 % renouvelable. Il créera également la « glace la plus verte de la LNH » en utilisant l’eau de pluie récupérée pour son système de glace stocké dans un réservoir géant à côté de l’aréna.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, était présent samedi et nous lui avons demandé le nom de l’aréna. Il a noté l’aspect de sensibilisation du nom de l’arène pour le Climate Pledge.

.Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, sur Amazon, nommant l’arène #SeaKraken @climatearena pour @climatepledge : « À un moment donné, chaque fois que quelqu’un entre dans ce bâtiment, il pensera à l’environnement. D’un point de vue de la sensibilisation, c’est spectaculaire. » pic.twitter.com/jnnxRrzxjG – . (@geekwire) 24 octobre 2021

Le nom de l’arène est également sur les casques Kraken.

Vous avez déjà jeté un coup d’œil aux casques @SeattleKraken ? ???? Sur la route, chaque joueur représentera @climatepledge sur son casque. Sur la glace à domicile, leur couvre-chef bleu nuit arborera le sourire signature de @amazon. Quelle est votre préférée ? ️ pic.twitter.com/LgONt8mGcg – Climate Pledge Arena (@ClimateArena) 14 septembre 2021

Lynn Lashbrook, expert en affaires sportives et président de Sports Management Worldwide, a déclaré qu’il aimait ce nom.

« Cela enverra un message dans le monde entier », a-t-il déclaré.

« C’est parfait pour Seattle », a ajouté Kelly Ginn, fan de Kraken.

Découvrez ce que d’autres avaient à dire sur Climate Pledge Arena et Amazon lui-même dans la vidéo ci-dessus.

Climate Pledge Arena la nuit. (Photo . / Kurt Schlosser)

